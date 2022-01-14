20:40 14.01.2022 (обновлено: 00:12 15.01.2022)
Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину
Джен Псаки утверждает, что "вторжение" России на Украину начнется в январе
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Белый дом, не предоставив доказательств, "определил" сроки "вторжения" России на Украину, по словам представителя американской администрации Джен Псаки, оно может начаться в середине января-февраля.
"Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение... Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", — сказала Псаки на брифинге.
По ее словам, Россия может сфабриковать повод для такого вторжения.
В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране вводить пока не планируется.
МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
При этом напряженность в регионе нагнетают США и другие страны Североатлантического альянса, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.