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Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину
Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 15.01.2022
Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину
Белый дом, не предоставив доказательств, "определил" сроки "вторжения" России на Украину, по словам представителя американской администрации Джен Псаки, оно... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-14T20:40
2022-01-15T00:12
в мире
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москва
нато
алексей данилов
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Белый дом, не предоставив доказательств, "определил" сроки "вторжения" России на Украину, по словам представителя американской администрации Джен Псаки, оно может начаться в середине января-февраля."Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение... Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", — сказала Псаки на брифинге.По ее словам, Россия может сфабриковать повод для такого вторжения.В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране вводить пока не планируется.МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".При этом напряженность в регионе нагнетают США и другие страны Североатлантического альянса, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html
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в мире, киев, москва, нато, алексей данилов, россия
20:40 14.01.2022 (обновлено: 00:12 15.01.2022)
 
Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину

Джен Псаки утверждает, что "вторжение" России на Украину начнется в январе

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Белый дом, не предоставив доказательств, "определил" сроки "вторжения" России на Украину, по словам представителя американской администрации Джен Псаки, оно может начаться в середине января-февраля.
"Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение... Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", — сказала Псаки на брифинге.
По ее словам, Россия может сфабриковать повод для такого вторжения.
В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране вводить пока не планируется.
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МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
При этом напряженность в регионе нагнетают США и другие страны Североатлантического альянса, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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