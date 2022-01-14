Названа цена вступления Украины в НАТО

Украину предупредили о потере территорий в случае вступления в НАТО
Киевский политолог Бортник предупредил Украину о потере территорий при вступлении в НАТО
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украину ждет потеря территорий, если она вступит в НАТО, и единственный способ сохраниться для страны в ее нынешнем виде — нейтралитет, заявил в эфире канала "Наш" политолог Руслан Бортник.
Эксперт заявил, что Украина — слишком большая страна, которая способна кардинально изменить геополитический расклад между Россией и Западом.
"Если мы становимся частью России, мы критически усиливаем Россию. Если мы становимся частью Запада, мы критически усиливаем Запад", — сказал он.
Бортник призвал киевские власти "никуда не идти", а провозгласить внеблоковый статус и придерживаться его.
"Как только нас пытаются положить в одну корзину, с другой стороны кричат: "Нет-нет, давайте чуть-чуть отрубим себе, чтобы равнозначно разложить. Нам отдайте половинку или треть". И это исторически разделить – нас уже много раз делили из-за этого", — продолжил политолог.
По его мнению, Украине следует "уйти внутрь себя" и быть самодостаточными. При этом Бортник заявил о необходимости экономически интегрироваться с Западом и сохранить российский рынок для своей продукции.
"Не дай Бог у нас появится реальный шанс присоединения к НАТО", — заключил эксперт.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.