https://ria.ru/20220114/ukraina-1767817127.html

Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров

Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров

Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского, который угрожал русским, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:22

2022-01-14T12:22

2022-01-14T13:48

украина

россия

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского, который угрожал русским, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме - никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники - они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции.

https://ria.ru/20211217/ukraintsy-1764296747.html

украина

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"Никогда, ни разу, нигде" – Лавров заявил об отсутствии угроз украинскому народу со стороны России "Никогда, ни разу, нигде" – Лавров заявил об отсутствии угроз украинскому народу со стороны России 2022-01-14T12:22 true PT1M20S

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украина, россия, в мире, владимир зеленский, сергей лавров