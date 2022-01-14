https://ria.ru/20220114/ukraina-1767817127.html
Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров
Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров
Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского, который угрожал русским, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:22
2022-01-14T12:22
2022-01-14T13:48
украина
россия
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского, который угрожал русским, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме - никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники - они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции.
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"Никогда, ни разу, нигде" – Лавров заявил об отсутствии угроз украинскому народу со стороны России
"Никогда, ни разу, нигде" – Лавров заявил об отсутствии угроз украинскому народу со стороны России
2022-01-14T12:22
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украина, россия, в мире, владимир зеленский, сергей лавров
12:22 14.01.2022 (обновлено: 13:48 14.01.2022)
Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Зеленского