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https://ria.ru/20220114/ukraina-1767766168.html
Россия скоро будет вытирать ноги об США. При чем тут Украина?
На Украине назвали условие, при котором Россия будет "вытирать ноги" о США - РИА Новости, 14.01.2022
Россия скоро будет вытирать ноги об США. При чем тут Украина?
Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T02:27
2022-01-14T10:20
в мире
украина
сша
россия
олег жданов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, заявил в колонке для "Главреда" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По мнению военного, сохранение контроля над Украиной превратилось для США в борьбу за собственный престиж на мировой арене. Именно поэтому, как считает эксперт, Вашингтон готов оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, украина, сша, россия, олег жданов
02:27 14.01.2022 (обновлено: 10:20 14.01.2022)
 
На Украине назвали условие, при котором Россия будет "вытирать ноги" о США

Полковник Жданов: Россия вытрет ноги о США, если Вашингтон утратит контроль над Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, заявил в колонке для "Главреда" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. <…> Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться", — заявил Жданов.
По мнению военного, сохранение контроля над Украиной превратилось для США в борьбу за собственный престиж на мировой арене. Именно поэтому, как считает эксперт, Вашингтон готов оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
02:10
На Украине раскрыли "сговор" Байдена с Россией по "Северному потоку — 2"
 
В миреУкраинаСШАРоссияОлег Жданов
 
 
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