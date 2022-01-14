Россия скоро будет вытирать ноги об США. При чем тут Украина?

02:27 14.01.2022 (обновлено: 10:20 14.01.2022)
На Украине назвали условие, при котором Россия будет "вытирать ноги" о США
Полковник Жданов: Россия вытрет ноги о США, если Вашингтон утратит контроль над Украиной
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, заявил в колонке для "Главреда" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. <…> Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться", — заявил Жданов.
По мнению военного, сохранение контроля над Украиной превратилось для США в борьбу за собственный престиж на мировой арене. Именно поэтому, как считает эксперт, Вашингтон готов оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.