https://ria.ru/20220114/ukraina-1767766168.html

Россия скоро будет вытирать ноги об США. При чем тут Украина?

На Украине назвали условие, при котором Россия будет "вытирать ноги" о США - РИА Новости, 14.01.2022

Россия скоро будет вытирать ноги об США. При чем тут Украина?

Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T02:27

2022-01-14T02:27

2022-01-14T10:20

в мире

украина

сша

россия

олег жданов

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, заявил в колонке для "Главреда" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По мнению военного, сохранение контроля над Украиной превратилось для США в борьбу за собственный престиж на мировой арене. Именно поэтому, как считает эксперт, Вашингтон готов оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220114/bayden-1767765940.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, россия, олег жданов