https://ria.ru/20220114/ugrozy-1767818955.html

Лавров призвал Запад обратить внимание на угрозы Зеленского в адрес русских

Лавров призвал Запад обратить внимание на угрозы Зеленского в адрес русских - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров призвал Запад обратить внимание на угрозы Зеленского в адрес русских

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Западу обратить внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес русских и русскоязычных на Украине, а... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:30

2022-01-14T12:30

2022-01-14T12:56

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владимир зеленский

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Западу обратить внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес русских и русскоязычных на Украине, а не на мифическое "вторжение" России.Как отметил Лавров, недавно президент Зеленский, говоря о жителях Донбасса, назвал их "особи" и заявил, что если вы "особи", будучи гражданами Украины, считаете себя русскими, хотите по-русски говорить, хотите исповедовать русскую культуру, то валите в Россию."Около линии соприкосновения (Украина) собрала необычно большое количество (вооруженных сил), но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории... А что, если он решит накопившиеся подразделения вооруженных сил использовать, чтобы русских оттуда выгнать?.. Поэтому я предложил бы нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где, куда свои войска на своей территории передвигает и перемещает, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом по сути дела в отношении русских и русскоязычных", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, сергей лавров, донбасс