Канье Уэста заподозрили в избиении фаната
Американского рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении фаната, попросившего автограф
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Американская полиция проверяет сообщения, что рэп-исполнитель Канье Уэст избил фаната, попросившего у него автограф, передает интернет-издание TMZ.
Инцидент, по его данным, произошел минувшей ночью в Лос-Анджелесе на выходе из популярного клуба Soho West.
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"Канье якобы дважды ударил парня. Раз - в голову, второй раз - в шею. Когда охотник за автографами упал, то сильно стукнулся головой о землю", - пишет TMZ со ссылкой на очевидцев.
Конфликт, предположительно, начался с того, что Уэст, который официально сменил имя на Йе и недавно развелся со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, попросил группу фанатов не фотографировать его и упрекнул их в непонимании его жизненных сложностей.
"Когда кто-то ответил, что "все в порядке, у всех нас есть семейные проблемы", Йе якобы и отвесил пару оплеух", - описывает издание случившееся.
Полиция подтвердила начало расследования и сообщила, что не проводила задержаний, информирует агентство AP.
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