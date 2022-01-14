https://ria.ru/20220114/uest-1767784051.html

Канье Уэста заподозрили в избиении фаната

Канье Уэста заподозрили в избиении фаната - РИА Новости, 14.01.2022

Канье Уэста заподозрили в избиении фаната

Американская полиция проверяет сообщения, что рэп-исполнитель Канье Уэст избил фаната, попросившего у него автограф, передает интернет-издание TMZ. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:52

2022-01-14T09:52

2022-01-14T09:52

шоубиз

происшествия

лос-анджелес

канье уэст

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Американская полиция проверяет сообщения, что рэп-исполнитель Канье Уэст избил фаната, попросившего у него автограф, передает интернет-издание TMZ.Инцидент, по его данным, произошел минувшей ночью в Лос-Анджелесе на выходе из популярного клуба Soho West."Канье якобы дважды ударил парня. Раз - в голову, второй раз - в шею. Когда охотник за автографами упал, то сильно стукнулся головой о землю", - пишет TMZ со ссылкой на очевидцев.Конфликт, предположительно, начался с того, что Уэст, который официально сменил имя на Йе и недавно развелся со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, попросил группу фанатов не фотографировать его и упрекнул их в непонимании его жизненных сложностей."Когда кто-то ответил, что "все в порядке, у всех нас есть семейные проблемы", Йе якобы и отвесил пару оплеух", - описывает издание случившееся.Полиция подтвердила начало расследования и сообщила, что не проводила задержаний, информирует агентство AP.

https://ria.ru/20211110/kanye-1758452052.html

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происшествия, лос-анджелес, канье уэст