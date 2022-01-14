Запад захотел навредить России и чуть не угробил собственную экономику

01:58 14.01.2022 (обновлено: 09:23 14.01.2022)
В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу
Глава Восточного комитета экономики ФРГ Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил в беседе с WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.
"Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке", — объяснил Хермес.
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Особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией, указал Хермес.
"Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл", — подчеркнул специалист.
Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".
В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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