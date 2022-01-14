https://ria.ru/20220114/udar-1767765583.html

Запад захотел навредить России и чуть не угробил собственную экономику

В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу - РИА Новости, 14.01.2022

Запад захотел навредить России и чуть не угробил собственную экономику

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил в беседе с WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T01:58

2022-01-14T01:58

2022-01-14T09:23

в мире

сша

китай

германия

санкции в отношении россии

swift

россия

оливер хермес

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил в беседе с WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.Он отметил, что если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. По мнению специалиста, в результате такого развития событий Запад "не получит никакого выигрыша".Особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией, указал Хермес.Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220112/zavisimost-1767430063.html

https://ria.ru/20220113/germaniya-1767590619.html

сша

китай

германия

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в мире, сша, китай, германия, санкции в отношении россии, swift, россия, оливер хермес