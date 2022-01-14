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Запад захотел навредить России и чуть не угробил собственную экономику
В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу - РИА Новости, 14.01.2022
Запад захотел навредить России и чуть не угробил собственную экономику
Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил в беседе с WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T01:58
2022-01-14T09:23
в мире
сша
китай
германия
санкции в отношении россии
swift
россия
оливер хермес
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил в беседе с WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.Он отметил, что если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. По мнению специалиста, в результате такого развития событий Запад "не получит никакого выигрыша".Особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией, указал Хермес.Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220112/zavisimost-1767430063.html
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в мире, сша, китай, германия, санкции в отношении россии, swift, россия, оливер хермес
01:58 14.01.2022 (обновлено: 09:23 14.01.2022)
 
В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу

Глава Восточного комитета экономики ФРГ Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу

© Depositphotos / stLegatЛоготип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / stLegat
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил в беседе с WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.
"Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке", — объяснил Хермес.
Он отметил, что если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. По мнению специалиста, в результате такого развития событий Запад "не получит никакого выигрыша".
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Особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией, указал Хермес.
"Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл", — подчеркнул специалист.
Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".
В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСШАКитайГерманияСанкции в отношении РоссииSWIFTРоссияОливер Хермес
 
 
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