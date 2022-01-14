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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/udalenka-1767907527.html
Попова призвала работников на удаленке не работать из общественных мест
Попова призвала работников на удаленке не работать из общественных мест - РИА Новости, 14.01.2022
Попова призвала работников на удаленке не работать из общественных мест
Часть работодателей в РФ уже переводит сотрудников на "удаленку", при этом сотрудникам нужно работать именно из дома, а не в общественных местах, сообщила глава РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:22
2022-01-14T18:42
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Часть работодателей в РФ уже переводит сотрудников на "удаленку", при этом сотрудникам нужно работать именно из дома, а не в общественных местах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она проинформировала, что важно в этот сложный период ограничить посещение мест массового скопления людей."Сегодня часть работодателей уже переводит сотрудников на удаленный режим работы, те, которые могут себе это позволить, принимая собственное решение. Но я хочу обратить внимание на то, что специалист, который работает на удаленном режиме, он работает в этом формате для того, чтобы не было риска для него и окружающих. Поэтому если вы на удаленном режиме работы, значит, вы работе дома, а не в наполненном людьми другом месте, торговом центре или еще где-то. Я прошу на это обратить особое внимание", - сказала Попова на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекции."Возможно, (нужен - ред.) специальный график, чтобы как можно меньше людей общались между собой, и, конечно же, проведение различных совещаний с высокими эмоциями в тесном помещении, за небольшим столом - это, конечно же, высокий риск инфицирования", - отметила Попова.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:22 14.01.2022 (обновлено: 18:42 14.01.2022)
 
Попова призвала работников на удаленке не работать из общественных мест

Глава Роспотребнадзора Попова: работникам на удаленке нужно работать именно из дома

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома
Студентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Студентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Часть работодателей в РФ уже переводит сотрудников на "удаленку", при этом сотрудникам нужно работать именно из дома, а не в общественных местах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она проинформировала, что важно в этот сложный период ограничить посещение мест массового скопления людей.
"Сегодня часть работодателей уже переводит сотрудников на удаленный режим работы, те, которые могут себе это позволить, принимая собственное решение. Но я хочу обратить внимание на то, что специалист, который работает на удаленном режиме, он работает в этом формате для того, чтобы не было риска для него и окружающих. Поэтому если вы на удаленном режиме работы, значит, вы работе дома, а не в наполненном людьми другом месте, торговом центре или еще где-то. Я прошу на это обратить особое внимание", - сказала Попова на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекции.
"Возможно, (нужен - ред.) специальный график, чтобы как можно меньше людей общались между собой, и, конечно же, проведение различных совещаний с высокими эмоциями в тесном помещении, за небольшим столом - это, конечно же, высокий риск инфицирования", - отметила Попова.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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