https://ria.ru/20220114/udalenka-1767907527.html

Попова призвала работников на удаленке не работать из общественных мест

Попова призвала работников на удаленке не работать из общественных мест - РИА Новости, 14.01.2022

Попова призвала работников на удаленке не работать из общественных мест

Часть работодателей в РФ уже переводит сотрудников на "удаленку", при этом сотрудникам нужно работать именно из дома, а не в общественных местах, сообщила глава РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:22

2022-01-14T18:22

2022-01-14T18:42

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Часть работодателей в РФ уже переводит сотрудников на "удаленку", при этом сотрудникам нужно работать именно из дома, а не в общественных местах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она проинформировала, что важно в этот сложный период ограничить посещение мест массового скопления людей."Сегодня часть работодателей уже переводит сотрудников на удаленный режим работы, те, которые могут себе это позволить, принимая собственное решение. Но я хочу обратить внимание на то, что специалист, который работает на удаленном режиме, он работает в этом формате для того, чтобы не было риска для него и окружающих. Поэтому если вы на удаленном режиме работы, значит, вы работе дома, а не в наполненном людьми другом месте, торговом центре или еще где-то. Я прошу на это обратить особое внимание", - сказала Попова на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекции."Возможно, (нужен - ред.) специальный график, чтобы как можно меньше людей общались между собой, и, конечно же, проведение различных совещаний с высокими эмоциями в тесном помещении, за небольшим столом - это, конечно же, высокий риск инфицирования", - отметила Попова.

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