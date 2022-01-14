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Туризм
https://ria.ru/20220114/turtsiya-1767776289.html
Эксперты рассказали, будут ли популярны вакцинные туры в Турцию
Эксперты рассказали, будут ли популярны вакцинные туры в Турцию - РИА Новости, 14.01.2022
Эксперты рассказали, будут ли популярны вакцинные туры в Турцию
Российские туроператоры планируют предлагать путешественникам из РФ вакцинные путевки в Турцию, подтвердилась опубликованная на сайте Ассоциации частных больниц РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:59
2022-01-14T10:59
туризм
вакцинация
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
туристы
туризм
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские туроператоры планируют предлагать путешественникам из РФ вакцинные путевки в Турцию, подтвердилась опубликованная на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций (OHSAD) информация о том, что иностранцы могут привиться в этом государстве.АТОР уточнила подробности через своих партнеров в Турции, которые связались с руководством нескольких клиник Антальи и Стамбула. Там подтвердили подлинность письма от Минздрава Турции. В ряде государственных клиник (например, больница в Каше) уже проводят вакцинацию иностранцев. В Аланье в частных медцентрах, в частности, в Anadolu Hastanesi и Yaşam Hastanesi, также отметили, что готовы прививать туристов, но пока заявок нет. В государственной клинике города рассказали, что пока не открывали прием иностранцев, так как ждут изменений в IT-системе, которые позволят участвовать в программе.По данным АТОР, иностранцы (от 18 лет) могут получить две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BioNTech или китайскую Sinovac.Прививка для путешественников платная: за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир.Эксперты отмечают, что Турция выдает сертификат европейского образца (EU DCC), а это значит, что после получения прививки можно, имея визу и основание для въезда, путешествовать по Европе, посещать кафе, рестораны, театры, музеи.Вопрос, допускается ли получить не полноценную прививку, а бустерную зону после вакцинации "Спутником V", пока открыт. За спросом – предложениеВ российских туркомпаниях отметили, что интерес к вакцинным путешествиям в Турцию есть, скоро на рынке могут появиться и предложения. Оператор уже организовывает подобные поездки. "Сейчас предлагаем туры в такие страны: Сербия, Хорватия, Греция. И ещё в конце декабря добавилась Армения, – уточнили эксперты. – Наибольшей популярностью пользуются Хорватия и Греция, так как там есть возможность привиться однокомпонентной вакциной Johnson &amp; Johnson, в случае Сербии и Армении поездку придется повторить за второй дозой"."Сейчас многие едут в Анталью или Стамбул, чтобы отдыхать в хороших отелях с бассейнами, посещать музеи или гулять, – отметили в компании "Интурист". – О том, что в Турции можно прививаться иностранцам, люди пока не знают, поэтому, возможно, еще и не было спроса", – подчеркнули эксперты.Несмотря на то, что вопрос возможности получения бустера еще не решен, Турция может стать одной из самых популярных стран для вакцинного туризма. Ведь с РФ ее связывает большое количество авиарейсов, ограничения для российских путешественников минимальны.
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вакцинация, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, армения, греция, johnson & johnson, россия, коронавирус covid-19
10:59 14.01.2022
 
Эксперты рассказали, будут ли популярны вакцинные туры в Турцию

Туроператоры: россиян заинтересуют путевки в Турцию за одобренными ВОЗ вакцинами

© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Турции
Вакцинация от коронавируса в Турции
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские туроператоры планируют предлагать путешественникам из РФ вакцинные путевки в Турцию, подтвердилась опубликованная на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций (OHSAD) информация о том, что иностранцы могут привиться в этом государстве.
АТОР уточнила подробности через своих партнеров в Турции, которые связались с руководством нескольких клиник Антальи и Стамбула. Там подтвердили подлинность письма от Минздрава Турции.
В ряде государственных клиник (например, больница в Каше) уже проводят вакцинацию иностранцев. В Аланье в частных медцентрах, в частности, в Anadolu Hastanesi и Yaşam Hastanesi, также отметили, что готовы прививать туристов, но пока заявок нет. В государственной клинике города рассказали, что пока не открывали прием иностранцев, так как ждут изменений в IT-системе, которые позволят участвовать в программе.
По данным АТОР, иностранцы (от 18 лет) могут получить две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BioNTech или китайскую Sinovac.
Прививка для путешественников платная: за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир.
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Эксперты отмечают, что Турция выдает сертификат европейского образца (EU DCC), а это значит, что после получения прививки можно, имея визу и основание для въезда, путешествовать по Европе, посещать кафе, рестораны, театры, музеи.
Вопрос, допускается ли получить не полноценную прививку, а бустерную зону после вакцинации "Спутником V", пока открыт.

За спросом – предложение

В российских туркомпаниях отметили, что интерес к вакцинным путешествиям в Турцию есть, скоро на рынке могут появиться и предложения.

"Мы 12 января узнали о такой возможности и готовим продукт. Будем предлагать туры за вакциной в Стамбул", – рассказали РИА Новости в компании "Русский Экспресс".

Оператор уже организовывает подобные поездки. "Сейчас предлагаем туры в такие страны: Сербия, Хорватия, Греция. И ещё в конце декабря добавилась Армения, – уточнили эксперты. – Наибольшей популярностью пользуются Хорватия и Греция, так как там есть возможность привиться однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson, в случае Сербии и Армении поездку придется повторить за второй дозой".
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"Сейчас многие едут в Анталью или Стамбул, чтобы отдыхать в хороших отелях с бассейнами, посещать музеи или гулять, – отметили в компании "Интурист". – О том, что в Турции можно прививаться иностранцам, люди пока не знают, поэтому, возможно, еще и не было спроса", – подчеркнули эксперты.
Несмотря на то, что вопрос возможности получения бустера еще не решен, Турция может стать одной из самых популярных стран для вакцинного туризма. Ведь с РФ ее связывает большое количество авиарейсов, ограничения для российских путешественников минимальны.
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