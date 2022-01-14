https://ria.ru/20220114/turtsiya-1767776289.html

Эксперты рассказали, будут ли популярны вакцинные туры в Турцию

Эксперты рассказали, будут ли популярны вакцинные туры в Турцию - РИА Новости, 14.01.2022

Эксперты рассказали, будут ли популярны вакцинные туры в Турцию

Российские туроператоры планируют предлагать путешественникам из РФ вакцинные путевки в Турцию, подтвердилась опубликованная на сайте Ассоциации частных больниц РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:59

2022-01-14T10:59

2022-01-14T10:59

туризм

вакцинация

турция

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730713413_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_b483a2df5bd0c51e719b6ac699fc46ba.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские туроператоры планируют предлагать путешественникам из РФ вакцинные путевки в Турцию, подтвердилась опубликованная на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций (OHSAD) информация о том, что иностранцы могут привиться в этом государстве.АТОР уточнила подробности через своих партнеров в Турции, которые связались с руководством нескольких клиник Антальи и Стамбула. Там подтвердили подлинность письма от Минздрава Турции. В ряде государственных клиник (например, больница в Каше) уже проводят вакцинацию иностранцев. В Аланье в частных медцентрах, в частности, в Anadolu Hastanesi и Yaşam Hastanesi, также отметили, что готовы прививать туристов, но пока заявок нет. В государственной клинике города рассказали, что пока не открывали прием иностранцев, так как ждут изменений в IT-системе, которые позволят участвовать в программе.По данным АТОР, иностранцы (от 18 лет) могут получить две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BioNTech или китайскую Sinovac.Прививка для путешественников платная: за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир.Эксперты отмечают, что Турция выдает сертификат европейского образца (EU DCC), а это значит, что после получения прививки можно, имея визу и основание для въезда, путешествовать по Европе, посещать кафе, рестораны, театры, музеи.Вопрос, допускается ли получить не полноценную прививку, а бустерную зону после вакцинации "Спутником V", пока открыт. За спросом – предложениеВ российских туркомпаниях отметили, что интерес к вакцинным путешествиям в Турцию есть, скоро на рынке могут появиться и предложения. Оператор уже организовывает подобные поездки. "Сейчас предлагаем туры в такие страны: Сербия, Хорватия, Греция. И ещё в конце декабря добавилась Армения, – уточнили эксперты. – Наибольшей популярностью пользуются Хорватия и Греция, так как там есть возможность привиться однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson, в случае Сербии и Армении поездку придется повторить за второй дозой"."Сейчас многие едут в Анталью или Стамбул, чтобы отдыхать в хороших отелях с бассейнами, посещать музеи или гулять, – отметили в компании "Интурист". – О том, что в Турции можно прививаться иностранцам, люди пока не знают, поэтому, возможно, еще и не было спроса", – подчеркнули эксперты.Несмотря на то, что вопрос возможности получения бустера еще не решен, Турция может стать одной из самых популярных стран для вакцинного туризма. Ведь с РФ ее связывает большое количество авиарейсов, ограничения для российских путешественников минимальны.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html

https://ria.ru/20220112/izrail-1767553055.html

турция

армения

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, армения, греция, johnson & johnson, россия, коронавирус covid-19