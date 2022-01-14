https://ria.ru/20220114/tsru-1767852202.html

Подготовку в США украинских сил спецопераций курирует ЦРУ, сообщили СМИ

Подготовку в США украинских сил спецопераций курирует ЦРУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2022

Подготовку в США украинских сил спецопераций курирует ЦРУ, сообщили СМИ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США курирует секретную программу подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:55

2022-01-14T14:55

2022-01-14T14:56

в мире

киев

сша

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центральное разведывательное управление (цру)

россия

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США курирует секретную программу подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на пятерых бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности, знакомых с инициативой."ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки", - говорится в сообщении портала.По словам некоторых источников, эта программа, которая началась в 2015 году, базируется на тайном объекте на юге США. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки, поддерживающий связи с коллегами в правительстве, сказал, что администрация президента США Джо Байдена расширила эту программу.Портал отмечает, что силы, обученные ЦРУ, могут сыграть решающую роль в случае эскалации на восточной границе Украины. Несколько бывших сотрудников заявили, что к 2015 году в рамках программы члены военизированных формирований наземного отделения ЦРУ также начали выезжать на восток Украины для консультирования коллег.Источники добавили, что в многонедельную программу ЦРУ, в частности, входило обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке. Американские чиновники отрицают, что программа обучения когда-либо была ориентирована на наступательные действия.Источник, знакомый с программой, отметил при этом, что США готовят "повстанцев". Однако представитель ЦРУ Тэмми Торп заявила, что эти предположения ложны.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений. Россия много раз отвергала обвинения в присутствии своих сил в восточных регионах Украины.

https://ria.ru/20220114/donbass-1767821698.html

https://ria.ru/20220113/pentagon-1767754211.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, центральное разведывательное управление (цру), россия