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В Госдуме прокомментировали кадровые изменения в руководстве Центробанка
В Госдуме прокомментировали кадровые изменения в руководстве Центробанка - РИА Новости, 14.01.2022
В Госдуме прокомментировали кадровые изменения в руководстве Центробанка
Кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику, поделился мнением с РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:24
2022-01-14T17:24
экономика
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
сергей швецов
юрий исаев
дмитрий скобелкин
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику, поделился мнением с РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Не думаю, что что-то принципиально поменяется в действиях Центрального банка с точки зрения противоинфляционной политики, с точки зрения ключевой ставки, с точки зрения развития финансовых рынков, с точки зрения борьбы с отмыванием капитала, полученного преступным путем. Очевидно, какие-то перемены приходит необходимость проводить, ротация кадров, но все это не связано с изменением политики Центрального банка", - сказал Аксаков.Ранее в пятницу стало известно, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта. Кроме того, с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу - его место займет глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев."Я с обоими работал, высокопрофессиональные, порядочные люди. Могу высоко оценить человеческие и профессиональные качества", - прокомментировал Аксаков.Швецов работал в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах сделал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курирует, в том числе, развитие финансового рынка, доступ к работе на рынке финансовых организаций, допуск и правила обращения на рынке финансовых инструментов, формирование и реализацию политики ЦБ в области повышения финансовой грамотности и финансовой доступности.Швецов несколько раз делал резонансные заявления. Так, в сентябре прошлого года он заявил, что российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение активной жизни. Он добавил, что у россиян сегодня есть много вариантов для самостоятельного накопления: через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.Скобелкин в последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов.
https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767872431.html
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экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, сергей швецов, юрий исаев, дмитрий скобелкин, россия
17:24 14.01.2022
 
В Госдуме прокомментировали кадровые изменения в руководстве Центробанка

Депутат Аксаков: кадровые изменения в руководстве Центробанка не повлияют на его политику

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику, поделился мнением с РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Не думаю, что что-то принципиально поменяется в действиях Центрального банка с точки зрения противоинфляционной политики, с точки зрения ключевой ставки, с точки зрения развития финансовых рынков, с точки зрения борьбы с отмыванием капитала, полученного преступным путем. Очевидно, какие-то перемены приходит необходимость проводить, ротация кадров, но все это не связано с изменением политики Центрального банка", - сказал Аксаков.
Ранее в пятницу стало известно, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта. Кроме того, с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу - его место займет глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
"Я с обоими работал, высокопрофессиональные, порядочные люди. Могу высоко оценить человеческие и профессиональные качества", - прокомментировал Аксаков.
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Швецов работал в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах сделал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курирует, в том числе, развитие финансового рынка, доступ к работе на рынке финансовых организаций, допуск и правила обращения на рынке финансовых инструментов, формирование и реализацию политики ЦБ в области повышения финансовой грамотности и финансовой доступности.
Швецов несколько раз делал резонансные заявления. Так, в сентябре прошлого года он заявил, что российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение активной жизни. Он добавил, что у россиян сегодня есть много вариантов для самостоятельного накопления: через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.
Скобелкин в последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов.
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ЭкономикаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФСергей ШвецовЮрий ИсаевДмитрий СкобелкинРоссия
 
 
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