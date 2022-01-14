https://ria.ru/20220114/tsentrobank-1767890871.html

В Госдуме прокомментировали кадровые изменения в руководстве Центробанка

В Госдуме прокомментировали кадровые изменения в руководстве Центробанка - РИА Новости, 14.01.2022

В Госдуме прокомментировали кадровые изменения в руководстве Центробанка

Кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику, поделился мнением с РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:24

2022-01-14T17:24

2022-01-14T17:24

экономика

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

сергей швецов

юрий исаев

дмитрий скобелкин

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику, поделился мнением с РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Не думаю, что что-то принципиально поменяется в действиях Центрального банка с точки зрения противоинфляционной политики, с точки зрения ключевой ставки, с точки зрения развития финансовых рынков, с точки зрения борьбы с отмыванием капитала, полученного преступным путем. Очевидно, какие-то перемены приходит необходимость проводить, ротация кадров, но все это не связано с изменением политики Центрального банка", - сказал Аксаков.Ранее в пятницу стало известно, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта. Кроме того, с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу - его место займет глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев."Я с обоими работал, высокопрофессиональные, порядочные люди. Могу высоко оценить человеческие и профессиональные качества", - прокомментировал Аксаков.Швецов работал в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах сделал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курирует, в том числе, развитие финансового рынка, доступ к работе на рынке финансовых организаций, допуск и правила обращения на рынке финансовых инструментов, формирование и реализацию политики ЦБ в области повышения финансовой грамотности и финансовой доступности.Швецов несколько раз делал резонансные заявления. Так, в сентябре прошлого года он заявил, что российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение активной жизни. Он добавил, что у россиян сегодня есть много вариантов для самостоятельного накопления: через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.Скобелкин в последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов.

https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767872431.html

https://ria.ru/20220114/evro-1767853692.html

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экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, сергей швецов, юрий исаев, дмитрий скобелкин, россия