https://ria.ru/20220114/tsennosti-1767841730.html
Лавров назвал попытки сторонников "новой этики" разрушить ценности опасными
Лавров назвал попытки сторонников "новой этики" разрушить ценности опасными - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров назвал попытки сторонников "новой этики" разрушить ценности опасными
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос популярной на Западе "новой этики", заявил, что попытки подвергнуть прямому разрушению ценности и наследие... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:03
2022-01-14T14:03
2022-01-14T14:03
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос популярной на Западе "новой этики", заявил, что попытки подвергнуть прямому разрушению ценности и наследие предков, копившиеся тысячелетиями, очень опасны.Министр отметил, что в то время, когда он работал в США, там господствовала старая этика, "что бы под этим ни понимать"."Я исхожу из того, что Бог создал человека и есть у нас как у представителей различных течений христианства те же самые ценности, которые существуют в других мировых религиях, - и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме. Наверное, вот это наследие, копившееся тысячелетиями, наших предков разных вероисповеданий, наверное, отражает в концентрированном виде накопленную мудрость человеческую. То, что сейчас все это пытаются подвергнуть не то что сомнению, а разрушению прямому, я думаю, это очень опасно", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.Гуманитарные организации, такие как ЮНЕСКО, должны следовать своим уставам, которые написаны на основе традиционной классической этики, считает Лавров.
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сша, москва, юнеско, россия
Лавров назвал попытки сторонников "новой этики" разрушить ценности опасными
Глава МИД Лавров назвал попытки сторонников "новой этики" разрушить ценности опасными