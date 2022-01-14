https://ria.ru/20220114/tsb-1767883098.html

Зампред Банка России Скобелкин покинет пост

Зампред Банка России Скобелкин покинет пост - РИА Новости, 14.01.2022

Зампред Банка России Скобелкин покинет пост

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу, покинет ЦБ с 25 января 2022 года, его место займет глава Агентства по страхованию РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:54

2022-01-14T16:54

2022-01-14T17:04

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

агентство по страхованию вкладов

юрий исаев

дмитрий скобелкин

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу, покинет ЦБ с 25 января 2022 года, его место займет глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, сообщила пресс-служба регулятора."Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года. Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен заместителем председателя Банка России. Он будет курировать Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китайской народной республике", - говорится в релизах ЦБ.Скобелкин в последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов.

https://ria.ru/20220114/energoperekhod-1767846002.html

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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, агентство по страхованию вкладов, юрий исаев, дмитрий скобелкин