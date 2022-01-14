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Зампред Банка России Скобелкин покинет пост
Зампред Банка России Скобелкин покинет пост - РИА Новости, 14.01.2022
Зампред Банка России Скобелкин покинет пост
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу, покинет ЦБ с 25 января 2022 года, его место займет глава Агентства по страхованию РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:54
2022-01-14T17:04
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
агентство по страхованию вкладов
юрий исаев
дмитрий скобелкин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу, покинет ЦБ с 25 января 2022 года, его место займет глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, сообщила пресс-служба регулятора."Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года. Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен заместителем председателя Банка России. Он будет курировать Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китайской народной республике", - говорится в релизах ЦБ.Скобелкин в последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, агентство по страхованию вкладов, юрий исаев, дмитрий скобелкин
16:54 14.01.2022 (обновлено: 17:04 14.01.2022)
 
Зампред Банка России Скобелкин покинет пост

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин покинет пост с 25 января

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, курирующий "антиотмывочную" платформу, покинет ЦБ с 25 января 2022 года, его место займет глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, сообщила пресс-служба регулятора.
"Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года. Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен заместителем председателя Банка России. Он будет курировать Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китайской народной республике", - говорится в релизах ЦБ.
Скобелкин в последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаАгентство по страхованию вкладовЮрий ИсаевДмитрий Скобелкин
 
 
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