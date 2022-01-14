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Зампреда ЦБ Чистюхина повысили до первого зампреда
Зампреда ЦБ Чистюхина повысили до первого зампреда - РИА Новости, 14.01.2022
Зампреда ЦБ Чистюхина повысили до первого зампреда
Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин с 17 января будет назначен первым заместителем председателя ЦБ РФ, а директор департамента страхового... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:52
2022-01-14T18:55
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
владимир чистюхин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин с 17 января будет назначен первым заместителем председателя ЦБ РФ, а директор департамента страхового рынка Филипп Габуния - заместителем председателя ЦБ, говорится в сообщении регулятора.Чистюхин в новой должности будет курировать работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, службы анализа рисков, сообщает ЦБ.Габуния будет курировать департамент страхового рынка, департамент микрофинансового рынка, департамент инфраструктуры финансового рынка, департамент инвестиционных финансовых посредников.Чистюхин работает в ЦБ РФ с 1995 года, зампредом стал в 2014 году. В настоящий момент он курирует развитие рынка страхования, регулирование деятельности инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, субъектов страхового дела, профессиональных участников рынка ценных бумаг и микрофинансовых организаций, регулирование и контроль деятельности рейтинговых агентств, актуариев, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков.Габуния в 2013 году был назначен советником председателя Банка России, в 2014-2018 годах был директором департамента коллективных инвестиций и доверительного управления. С 15 мая 2018 года - директор департамента страхового рынка Банка России.
https://ria.ru/20220114/ekonomika-1767845602.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир чистюхин
16:52 14.01.2022 (обновлено: 18:55 14.01.2022)
 
Зампреда ЦБ Чистюхина повысили до первого зампреда

Зампреда Центробанка Чистюхина с 17 января повысили до первого зампреда

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин с 17 января будет назначен первым заместителем председателя ЦБ РФ, а директор департамента страхового рынка Филипп Габуния - заместителем председателя ЦБ, говорится в сообщении регулятора.
Чистюхин в новой должности будет курировать работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, службы анализа рисков, сообщает ЦБ.
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Габуния будет курировать департамент страхового рынка, департамент микрофинансового рынка, департамент инфраструктуры финансового рынка, департамент инвестиционных финансовых посредников.
Чистюхин работает в ЦБ РФ с 1995 года, зампредом стал в 2014 году. В настоящий момент он курирует развитие рынка страхования, регулирование деятельности инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, субъектов страхового дела, профессиональных участников рынка ценных бумаг и микрофинансовых организаций, регулирование и контроль деятельности рейтинговых агентств, актуариев, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков.
Габуния в 2013 году был назначен советником председателя Банка России, в 2014-2018 годах был директором департамента коллективных инвестиций и доверительного управления. С 15 мая 2018 года - директор департамента страхового рынка Банка России.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВладимир Чистюхин
 
 
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