https://ria.ru/20220114/trudoustroystvo-1767894726.html

Минтруд разработал стандарт по временному трудоустройству выпускников

Минтруд разработал стандарт по временному трудоустройству выпускников - РИА Новости, 14.01.2022

Минтруд разработал стандарт по временному трудоустройству выпускников

Минтруд РФ разработал стандарт для центров занятости по временному трудоустройству выпускников, документ опубликован на портале regulation.gov.ru. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:40

2022-01-14T17:40

2022-01-14T17:40

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минтруд РФ разработал стандарт для центров занятости по временному трудоустройству выпускников, документ опубликован на портале regulation.gov.ru."Утвердить Стандарт осуществления полномочия в сфере занятости населения по оказанию государственной услуги "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи ‎им документа об образовании и о квалификации", согласно приложению", - говорится в комментариях к проекту изменений.

https://ria.ru/20211217/zanyatost-1764160341.html

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2022

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия