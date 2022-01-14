https://ria.ru/20220114/trassa-1767776145.html

Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы

Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы - РИА Новости, 14.01.2022

Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы

Несколько автомобилей, среди них "большегрузы", столкнулись на мосту через Енисей на участке трассы "Сибирь" под Красноярском, сотрудники ГИБДД временно... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:46

2022-01-14T08:46

2022-01-14T08:46

происшествия

красноярск

емельяновский район

сосновоборск

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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей, среди них "большегрузы", столкнулись на мосту через Енисей на участке трассы "Сибирь" под Красноярском, сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение на данном участке, сообщает краевой главк МВД."Госавтоинспекция информирует о затруднении движения в Емельяновском районе на мосту через реку Енисей, расположенном на 30 км на автодороге "Глубокий обход г. Красноярска". По сообщениям очевидцев, на данном участке дороги (Путинский мост) произошло несколько автопроисшествий одновременно. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на место для стабилизации дорожной обстановки и выяснения обстоятельств ДТП выехали наряды ДПС. Водителям предлагают использовать альтернативные пути проезда: со стороны Сосновоборска - перед мостом повернуть налево на мост "777"; со стороны Красноярска - проезд через мост "777" по улицам Пограничников и Металлургов.Информации о пострадавших пока нет.На предоставленном пресс-службой видео аварий на мосту столкнулись крупные грузовые автомобили, легковые и "Газель".

https://ria.ru/20220114/dtp-1767768519.html

https://ria.ru/20220112/dtp-1767513101.html

красноярск

емельяновский район

сосновоборск

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происшествия, красноярск, емельяновский район, сосновоборск