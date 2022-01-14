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Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы
Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы - РИА Новости, 14.01.2022
Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы
Несколько автомобилей, среди них "большегрузы", столкнулись на мосту через Енисей на участке трассы "Сибирь" под Красноярском, сотрудники ГИБДД временно... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:46
2022-01-14T08:46
происшествия
красноярск
емельяновский район
сосновоборск
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей, среди них "большегрузы", столкнулись на мосту через Енисей на участке трассы "Сибирь" под Красноярском, сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение на данном участке, сообщает краевой главк МВД."Госавтоинспекция информирует о затруднении движения в Емельяновском районе на мосту через реку Енисей, расположенном на 30 км на автодороге "Глубокий обход г. Красноярска". По сообщениям очевидцев, на данном участке дороги (Путинский мост) произошло несколько автопроисшествий одновременно. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на место для стабилизации дорожной обстановки и выяснения обстоятельств ДТП выехали наряды ДПС. Водителям предлагают использовать альтернативные пути проезда: со стороны Сосновоборска - перед мостом повернуть налево на мост "777"; со стороны Красноярска - проезд через мост "777" по улицам Пограничников и Металлургов.Информации о пострадавших пока нет.На предоставленном пресс-службой видео аварий на мосту столкнулись крупные грузовые автомобили, легковые и "Газель".
https://ria.ru/20220114/dtp-1767768519.html
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красноярск
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происшествия, красноярск, емельяновский район, сосновоборск
08:46 14.01.2022
 
Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы

Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы перекрыли из-за нескольких ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей, среди них "большегрузы", столкнулись на мосту через Енисей на участке трассы "Сибирь" под Красноярском, сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение на данном участке, сообщает краевой главк МВД.
"Госавтоинспекция информирует о затруднении движения в Емельяновском районе на мосту через реку Енисей, расположенном на 30 км на автодороге "Глубокий обход г. Красноярска". По сообщениям очевидцев, на данном участке дороги (Путинский мост) произошло несколько автопроисшествий одновременно. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека
По данным пресс-службы, на место для стабилизации дорожной обстановки и выяснения обстоятельств ДТП выехали наряды ДПС. Водителям предлагают использовать альтернативные пути проезда: со стороны Сосновоборска - перед мостом повернуть налево на мост "777"; со стороны Красноярска - проезд через мост "777" по улицам Пограничников и Металлургов.
Информации о пострадавших пока нет.
На предоставленном пресс-службой видео аварий на мосту столкнулись крупные грузовые автомобили, легковые и "Газель".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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ПроисшествияКрасноярскЕмельяновский районСосновоборск
 
 
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