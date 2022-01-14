15:43 14.01.2022 (обновлено: 15:44 14.01.2022)
Тимошенко предупредила о скором подорожании всего на Украине
Лидер "Батькивщины" Тимошенко: инфляция на Украине приведет к подорожанию всего уже весной
Юлия Тимошенко
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что инфляция в стране приведет к росту цен на товары уже через пару месяцев.
"По официальным данным госстата, цены на промышленную продукцию в 2021 году выросли на 62,2%. Это самый большой рост за последние 25 лет. Но главная опасность в другом. Фактически это реальный показатель инфляции. Инфляции, которая уже через несколько месяцев приведет к подорожанию всего. Рост промышленных цен отразится на стоимости каждого товара, кошельке каждого гражданина, бюджете каждой семьи. Что в это время делает правительство? Еще раз доказывает свою полную растерянность и непонимание процессов", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
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Она намерена настаивать на том, чтобы парламент сразу после новогодних каникул вынес на рассмотрение и одобрил законодательные инициативы от ее партии, направленные на сдерживание цен, поддержку производителей, снижение тарифов для населения и промышленности.
Ранее президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%. В свою очередь президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что украинские кондитерские предприятия остановят работу в случае подорожания газа в январе. После этого Союз молочных предприятий Украины заявил, что стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года угрожает остановкой всей молочной отрасли в стране.
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