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В Тибете нашли следы деятельности человека возрастом 8-10 тысяч лет
В Тибете нашли следы деятельности человека возрастом 8-10 тысяч лет - РИА Новости, 14.01.2022
В Тибете нашли следы деятельности человека возрастом 8-10 тысяч лет
Археологи нашли в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая огромное количество реликвий времен каменного века, сообщили в четверг на рабочем совещании... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:52
2022-01-14T11:52
2022-01-14T11:53
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МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Археологи нашли в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая огромное количество реликвий времен каменного века, сообщили в четверг на рабочем совещании Государственного управления по охране культурного наследия Китая.Важное открытие было сделано на территории уезда Гар тибетского округа Нгари. В наслоениях грунта, отложившихся в результате человеческой жизнедеятельности, было обнаружено более пять тысяч реликвий: изделий из камня, останков животных, обожженных камней и др.Кроме того на месте раскопок также были найдены огненные и зольные ямы.Судя по извлеченным из земли изделиям, в этом месте, возможно, жили люди в разные временные отрезки каменного века, пояснили ученые.Систематические раскопки стоянки на западе Тибета состоялись впервые. Открытие заполнило пробел в исследованиях деятельности человека на Тибетском нагорье, датирующейся периодом 8-10 тысяч лет назад, прокомментировали специалисты.
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китай, тибет
МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Археологи нашли в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая
огромное количество реликвий времен каменного века, сообщили в четверг на рабочем совещании Государственного управления по охране культурного наследия Китая.
Важное открытие было сделано на территории уезда Гар тибетского округа Нгари. В наслоениях грунта, отложившихся в результате человеческой жизнедеятельности, было обнаружено более пять тысяч реликвий: изделий из камня, останков животных, обожженных камней и др.
Кроме того на месте раскопок также были найдены огненные и зольные ямы.
Судя по извлеченным из земли изделиям, в этом месте, возможно, жили люди в разные временные отрезки каменного века, пояснили ученые.
Систематические раскопки стоянки на западе Тибета
состоялись впервые. Открытие заполнило пробел в исследованиях деятельности человека на Тибетском нагорье, датирующейся периодом 8-10 тысяч лет назад, прокомментировали специалисты.