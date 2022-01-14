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Голикова заявила о росте числа положительных тестов на коронавирус

Голикова заявила о росте числа положительных тестов на коронавирус - РИА Новости, 14.01.2022

Голикова заявила о росте числа положительных тестов на коронавирус

За пять дней второй недели после нового года количество положительных тестов на коронавирус в России возросло более чем на 20%, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:23

2022-01-14T18:23

2022-01-14T18:23

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общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За пять дней второй недели после нового года количество положительных тестов на коронавирус в России возросло более чем на 20%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, и видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных составила 96 076, количество положительных находок (коронавируса) возросло на 20,2%", - сказала Голикова на брифинге.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767906495.html

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