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Голикова заявила о росте числа положительных тестов на коронавирус
Голикова заявила о росте числа положительных тестов на коронавирус - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова заявила о росте числа положительных тестов на коронавирус
За пять дней второй недели после нового года количество положительных тестов на коронавирус в России возросло более чем на 20%, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:23
2022-01-14T18:23
2022-01-14T18:23
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За пять дней второй недели после нового года количество положительных тестов на коронавирус в России возросло более чем на 20%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, и видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных составила 96 076, количество положительных находок (коронавируса) возросло на 20,2%", - сказала Голикова на брифинге.
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Голикова заявила о росте числа положительных тестов на коронавирус
Вице-премьер Голикова: число положительных тестов на COVID-19 выросло более чем на 20%