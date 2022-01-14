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Терпению России из-за действий Запада пришел конец, заявил Лавров

Терпению России из-за действий Запада пришел конец, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Терпению России из-за действий Запада пришел конец, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец, мы запрягали долго - сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:44

2022-01-14T11:44

2022-01-14T14:43

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец, мы запрягали долго - сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит."Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения", - сказал Лавров на пресс-конференции.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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"Терпению пришел конец" – Лавров об отношении РФ к действиям Запада "Терпению пришел конец" – Лавров об отношении РФ к действиям Запада 2022-01-14T11:44 true PT0M25S

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, сша, москва, нато