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В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых
В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых - РИА Новости, 14.01.2022
В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых
Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба психфака МГУ. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:44
2022-01-14T23:17
общество
александр асмолов
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба психфака МГУ.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой."Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов", - сообщает пресс-служба.На факультете отметили, что конфиденциальность персональных данных не позволяет вузу представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего."К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее", - говорится в сообщение.На факультете напомнили о негативных факторах для развития детей в семье Тепляковых и посетовали на большую дополнительную нагрузку для сотрудников факультета, которым приходится ежедневно в течение полугода готовить ответы "на многочисленные, часто повторяющиеся по содержанию и смыслу заявления, обращения и жалобы семьи Тепляковых".Факультет призывает семью Тепляковых соблюдать нормы устава вуза."Мы неоднократно призывали их уважать и соблюдать нормы Устава, локальных нормативных актов Московского университета. Так, Типовым договором на оказание МГУ имени М.В. Ломоносова образовательных услуг в сфере высшего образования для граждан Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязуется проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Московского университета, что, к сожалению, публично проявлялось и проявляется далеко не всегда со стороны взрослых членов семьи Тепляковых", - сообщает пресс-служба факультета психологии.Там надеются на "разумный взвешенный подход со стороны семьи Тепляковых в части реалистичности и адекватности желания продолжать получать профессию психолога в девятилетнем возрасте, обучаясь в домашнем формате по "авторским" программам в гиперускоренном режиме без сдачи каких-либо экзаменов и зачетов с ожиданием получить при этом диплом Московского университета".Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы.
https://ria.ru/20220111/mgu-1767376552.html
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общество, александр асмолов, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова
21:44 14.01.2022 (обновлено: 23:17 14.01.2022)
 
В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых

В МГУ рассказали о сильном давлении со стороны семьи девятилетней студентки Тепляковой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главное здание МГУ
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба психфака МГУ.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.
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Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены
"Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов", - сообщает пресс-служба.
На факультете отметили, что конфиденциальность персональных данных не позволяет вузу представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего.
"К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее", - говорится в сообщение.
На факультете напомнили о негативных факторах для развития детей в семье Тепляковых и посетовали на большую дополнительную нагрузку для сотрудников факультета, которым приходится ежедневно в течение полугода готовить ответы "на многочисленные, часто повторяющиеся по содержанию и смыслу заявления, обращения и жалобы семьи Тепляковых".
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В МГУ раскрыли план по обучению Алисы Тепляковой
Факультет призывает семью Тепляковых соблюдать нормы устава вуза.
"Мы неоднократно призывали их уважать и соблюдать нормы Устава, локальных нормативных актов Московского университета. Так, Типовым договором на оказание МГУ имени М.В. Ломоносова образовательных услуг в сфере высшего образования для граждан Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязуется проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Московского университета, что, к сожалению, публично проявлялось и проявляется далеко не всегда со стороны взрослых членов семьи Тепляковых", - сообщает пресс-служба факультета психологии.
Там надеются на "разумный взвешенный подход со стороны семьи Тепляковых в части реалистичности и адекватности желания продолжать получать профессию психолога в девятилетнем возрасте, обучаясь в домашнем формате по "авторским" программам в гиперускоренном режиме без сдачи каких-либо экзаменов и зачетов с ожиданием получить при этом диплом Московского университета".
Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы.
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ОбществоАлександр АсмоловМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияАлиса Теплякова
 
 
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