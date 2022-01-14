https://ria.ru/20220114/teplyakovy-1767932879.html

В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых

В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых - РИА Новости, 14.01.2022

В МГУ рассказали о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых

Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба психфака МГУ. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T21:44

2022-01-14T21:44

2022-01-14T23:17

общество

александр асмолов

мгу имени м. в. ломоносова

россия

алиса теплякова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_340b2810c5fe0a740379798848e2e43c.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба психфака МГУ.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой."Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов", - сообщает пресс-служба.На факультете отметили, что конфиденциальность персональных данных не позволяет вузу представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего."К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее", - говорится в сообщение.На факультете напомнили о негативных факторах для развития детей в семье Тепляковых и посетовали на большую дополнительную нагрузку для сотрудников факультета, которым приходится ежедневно в течение полугода готовить ответы "на многочисленные, часто повторяющиеся по содержанию и смыслу заявления, обращения и жалобы семьи Тепляковых".Факультет призывает семью Тепляковых соблюдать нормы устава вуза."Мы неоднократно призывали их уважать и соблюдать нормы Устава, локальных нормативных актов Московского университета. Так, Типовым договором на оказание МГУ имени М.В. Ломоносова образовательных услуг в сфере высшего образования для граждан Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязуется проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Московского университета, что, к сожалению, публично проявлялось и проявляется далеко не всегда со стороны взрослых членов семьи Тепляковых", - сообщает пресс-служба факультета психологии.Там надеются на "разумный взвешенный подход со стороны семьи Тепляковых в части реалистичности и адекватности желания продолжать получать профессию психолога в девятилетнем возрасте, обучаясь в домашнем формате по "авторским" программам в гиперускоренном режиме без сдачи каких-либо экзаменов и зачетов с ожиданием получить при этом диплом Московского университета".Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы.

https://ria.ru/20220111/mgu-1767376552.html

https://ria.ru/20220110/mgu-1767240804.html

https://ria.ru/20211228/mgu-1765749217.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр асмолов, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова