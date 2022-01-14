https://ria.ru/20220114/temperatura-1767906118.html
Попова призвала всех регулярно измерять температуру
Попова призвала всех регулярно измерять температуру - РИА Новости, 14.01.2022
Попова призвала всех регулярно измерять температуру
Было бы неплохо, если бы каждый регулярно измерял температуру и при ее повышении оставался дома и обращался за медпомощью, сообщила в пятницу глава... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:16
2022-01-14T18:16
2022-01-14T18:56
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Было бы неплохо, если бы каждый регулярно измерял температуру и при ее повышении оставался дома и обращался за медпомощью, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.По её словам, важно каждое утро оценить своё состояние здоровья и понять, не наступили ли изменения, которые бы повлекли за собой дальнейшее развитие заболевания."Очень было бы неплохо, если б каждый из нас хотя бы один раз мерил температуру. Не всегда мы осознаем, что состояние нашего здоровья ухудшается, но термометр - очень хороший наш помощник, он может подсказать, что "Вот, смотрите, у вас сегодня с утра температура уже 37,5". Точно в этом случае нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - сказала Попова, выступая на брифинге по ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767771297.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:16 14.01.2022 (обновлено: 18:56 14.01.2022)
Попова призвала всех регулярно измерять температуру
Глава Роспотребнадзора Попова: было бы неплохо, если бы все регулярно измеряли температуру