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Полуголая девушка станцевала на пилоне у храма в Нижегородской области
Полуголая девушка станцевала на пилоне у храма в Нижегородской области - РИА Новости, 14.01.2022
Полуголая девушка станцевала на пилоне у храма в Нижегородской области
Жительница Дзержинска исполнила откровенный танец на пилоне на фоне храма, полиция изучает попавшие в Сеть кадры. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:03
2022-01-14T17:04
происшествия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Жительница Дзержинска исполнила откровенный танец на пилоне на фоне храма, полиция изучает попавшие в Сеть кадры. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области."Полиция изучает размещенное в интернете видео, но на данный момент об обращениях, в которых кто-то посчитал бы произошедшее оскорблением религиозных чувств, не известно", — заявили в главке.Видео девушки в откровенном костюме, танцующей в мороз на пилоне на улице Дзержинска, было размещено в нескольких местных пабликах в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи отметили, что девушка танцует неподалеку от храма (его видно на заднем фоне), и назвали это оскорблением чувств верующих и "развратом".Сама героиня ролика поблагодарила "всех неравнодушных за внимание" и отметила, что "уважает любое мнение"."Мой выход на улицу был лишь моим собственным интересом к своим возможностям. Да, отчасти это было и для привлечения внимания. Внимания потенциальных клиентов, а главное, единомышленников", — написала танцовщица на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Она также отметила, что работает в сфере фитнеса.
https://ria.ru/20211119/peterburg-1759849251.html
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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:03 14.01.2022 (обновлено: 17:04 14.01.2022)
 
Полуголая девушка станцевала на пилоне у храма в Нижегородской области

Полураздетая девушка станцевала на пилоне у храма в Дзержинске Нижегородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Жительница Дзержинска исполнила откровенный танец на пилоне на фоне храма, полиция изучает попавшие в Сеть кадры. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.
"Полиция изучает размещенное в интернете видео, но на данный момент об обращениях, в которых кто-то посчитал бы произошедшее оскорблением религиозных чувств, не известно", — заявили в главке.
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Видео девушки в откровенном костюме, танцующей в мороз на пилоне на улице Дзержинска, было размещено в нескольких местных пабликах в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи отметили, что девушка танцует неподалеку от храма (его видно на заднем фоне), и назвали это оскорблением чувств верующих и "развратом".
Сама героиня ролика поблагодарила "всех неравнодушных за внимание" и отметила, что "уважает любое мнение".
"Мой выход на улицу был лишь моим собственным интересом к своим возможностям. Да, отчасти это было и для привлечения внимания. Внимания потенциальных клиентов, а главное, единомышленников", — написала танцовщица на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она также отметила, что работает в сфере фитнеса.
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