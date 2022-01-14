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Лавров заявил о прогрессе в вопросе восстановления СВПД

Лавров заявил о прогрессе в вопросе восстановления СВПД - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров заявил о прогрессе в вопросе восстановления СВПД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:03

2022-01-14T13:03

2022-01-14T13:18

политика

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

иран

магатэ

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе есть реальный прогресс."По иранской ядерной программе я бы все-таки занимал более реалистичную позицию. Там есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего между Ираном и США понять конкретные озабоченности, понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете. Это может быть только пакетное решение, как и сама ядерная сделка была пакетным решением", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Министр подчеркнул, что Москва рассчитывает, что сделка будет достигнута. По его словам, важно, чтобы Иран был реалистичен и сотрудничал с МАГАТЭ, а западные участники переговоров не пытались создавать психологическое напряжениеВ 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза.

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политика, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, иран, магатэ