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В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике
В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике - РИА Новости, 14.01.2022
В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике
Проверка проводится в Иркутске, где в природном заказнике "Птичья гавань" обнаружена свалка литий-ионных батарей, сообщает Байкальская межрегиональная... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:10
2022-01-14T09:11
происшествия
иркутск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
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ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Проверка проводится в Иркутске, где в природном заказнике "Птичья гавань" обнаружена свалка литий-ионных батарей, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.На особо охраняемой природной территории "Птичья гавань" в Ленинском районе Иркутска обнаружена свалка литий-ионных батарей. Информация о том, что в заказнике неизвестные выгрузили коробки с батареями, поступила в мэрию города от жителей. Сообщение было направлено в надзорные и правоохранительные органы. Специалисты выехали на место и оцепили свалку. Они установили, что отходы относятся ко второму классу опасности и представляют собой угрозу для экосистемы."Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту несанкционированного складирования опасных отходов неустановленными лицами в "Птичьей гавани" в Ленинском районе Иркутска", - говорится в сообщении.К проверке привлечены специалисты Управления Росреестра по Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора, сотрудники полиции.Заказник "Птичья гавань" включает в себя водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области. В октябре 2019 года заказник получил статус особо охраняемой природной территории.
https://ria.ru/20210803/delo-1744124023.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия
09:10 14.01.2022 (обновлено: 09:11 14.01.2022)
 
В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике

В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике "Птичья гавань"

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости
Прокуратура
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ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Проверка проводится в Иркутске, где в природном заказнике "Птичья гавань" обнаружена свалка литий-ионных батарей, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
На особо охраняемой природной территории "Птичья гавань" в Ленинском районе Иркутска обнаружена свалка литий-ионных батарей. Информация о том, что в заказнике неизвестные выгрузили коробки с батареями, поступила в мэрию города от жителей. Сообщение было направлено в надзорные и правоохранительные органы. Специалисты выехали на место и оцепили свалку. Они установили, что отходы относятся ко второму классу опасности и представляют собой угрозу для экосистемы.
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"Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту несанкционированного складирования опасных отходов неустановленными лицами в "Птичьей гавани" в Ленинском районе Иркутска", - говорится в сообщении.
К проверке привлечены специалисты Управления Росреестра по Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора, сотрудники полиции.
Заказник "Птичья гавань" включает в себя водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области. В октябре 2019 года заказник получил статус особо охраняемой природной территории.
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