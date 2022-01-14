https://ria.ru/20220114/svalka-1767778687.html

В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике

В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике - РИА Новости, 14.01.2022

В Иркутске начали проверку после обнаружения свалки в природном заказнике

Проверка проводится в Иркутске, где в природном заказнике "Птичья гавань" обнаружена свалка литий-ионных батарей, сообщает Байкальская межрегиональная... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:10

2022-01-14T09:10

2022-01-14T09:11

происшествия

иркутск

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Проверка проводится в Иркутске, где в природном заказнике "Птичья гавань" обнаружена свалка литий-ионных батарей, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.На особо охраняемой природной территории "Птичья гавань" в Ленинском районе Иркутска обнаружена свалка литий-ионных батарей. Информация о том, что в заказнике неизвестные выгрузили коробки с батареями, поступила в мэрию города от жителей. Сообщение было направлено в надзорные и правоохранительные органы. Специалисты выехали на место и оцепили свалку. Они установили, что отходы относятся ко второму классу опасности и представляют собой угрозу для экосистемы."Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту несанкционированного складирования опасных отходов неустановленными лицами в "Птичьей гавани" в Ленинском районе Иркутска", - говорится в сообщении.К проверке привлечены специалисты Управления Росреестра по Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора, сотрудники полиции.Заказник "Птичья гавань" включает в себя водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области. В октябре 2019 года заказник получил статус особо охраняемой природной территории.

https://ria.ru/20210803/delo-1744124023.html

https://ria.ru/20210729/svalki-1743364698.html

иркутск

иркутская область

россия

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происшествия, иркутск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия