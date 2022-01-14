https://ria.ru/20220114/surikova-1767802831.html
Режиссер Сурикова, болеющая COVID-19, рассказала о самочувствии
Режиссер Сурикова, болеющая COVID-19, рассказала о самочувствии - РИА Новости, 14.01.2022
Режиссер Сурикова, болеющая COVID-19, рассказала о самочувствии
Режиссер Алла Сурикова, болеющая коронавирусом, рассказала РИА Новости, что чувствует себя нормально. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:28
2022-01-14T11:28
2022-01-14T11:28
культура
алла сурикова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова, болеющая коронавирусом, рассказала РИА Новости, что чувствует себя нормально.Накануне она сообщила РИА Новости, что болеет COVID-19 в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию в больнице. Сурикова отметила, что причин для сильного беспокойства нет."Все у меня нормально, спасибо", - сказала Сурикова.Ранее СМИ сообщили, что Сурикова была экстренно госпитализирована в Москве по причине коронавируса, якобы режиссер жаловалась на высокую температуру и кашель.Алла Сурикова - российский кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ. Выступила режиссером таких картин, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Чокнутые", "Московские каникулы".
https://ria.ru/20220114/ikota-1767739885.html
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алла сурикова, новости культуры, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Режиссер Сурикова, болеющая COVID-19, рассказала о самочувствии
Режиссер Алла Сурикова, болеющая COVID-19, чувствует себя нормально