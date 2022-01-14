01:36 14.01.2022 (обновлено: 01:45 14.01.2022)
Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине
Салливан: Белый дом в ближайшие сутки озвучит данные о "сценарии" России по Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что США собираются в ближайшие сутки озвучить прессе данные о "сценарии" России по Украине.
Он отметил, что степень уверенности в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше.
"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов", — сказал Салливан.
По его словам, речь может идти о "фабрикации" оснований, чтобы обвинить Украину в "подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке".
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.