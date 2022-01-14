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Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине
Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине - РИА Новости, 14.01.2022
Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что США собираются в ближайшие сутки озвучить... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T01:36
2022-01-14T01:45
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что США собираются в ближайшие сутки озвучить прессе данные о "сценарии" России по Украине.Он отметил, что степень уверенности в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше.По его словам, речь может идти о "фабрикации" оснований, чтобы обвинить Украину в "подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, вашингтон, россия, джейк салливан
01:36 14.01.2022 (обновлено: 01:45 14.01.2022)
 
Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине

Салливан: Белый дом в ближайшие сутки озвучит данные о "сценарии" России по Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
Резиденция президента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что США собираются в ближайшие сутки озвучить прессе данные о "сценарии" России по Украине.
Он отметил, что степень уверенности в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше.

"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов", — сказал Салливан.

По его словам, речь может идти о "фабрикации" оснований, чтобы обвинить Украину в "подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке".
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 23:49
Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОВашингтонРоссияДжейк Салливан
 
 
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