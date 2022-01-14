https://ria.ru/20220114/stsenariy-1767765087.html

Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине

Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине - РИА Новости, 14.01.2022

Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что США собираются в ближайшие сутки озвучить... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T01:36

2022-01-14T01:36

2022-01-14T01:45

в мире

киев

сша

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вашингтон

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что США собираются в ближайшие сутки озвучить прессе данные о "сценарии" России по Украине.Он отметил, что степень уверенности в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше.По его словам, речь может идти о "фабрикации" оснований, чтобы обвинить Украину в "подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220113/razvedka-1767760336.html

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сша

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, вашингтон, россия, джейк салливан