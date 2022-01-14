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Рязанская область
https://ria.ru/20220114/startapy-1767871953.html
Бизнес-стартапам предоставят бесплатные места в рязанских технопарках
Бизнес-стартапам предоставят бесплатные места в рязанских технопарках - РИА Новости, 14.01.2022
Бизнес-стартапам предоставят бесплатные места в рязанских технопарках
Бизнес-стартапам в Рязанской области планируют предоставлять бесплатные места в технопарках региона, сообщил губернатор Николай Любимов на IV Всероссийском... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:11
2022-01-14T16:11
рязанская область
экономика
рязанская область
алма-ата
ташкент
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Бизнес-стартапам в Рязанской области планируют предоставлять бесплатные места в технопарках региона, сообщил губернатор Николай Любимов на IV Всероссийском форуме семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия!"."Новое наше решение - для стартапов... мы будем предоставлять места в... индустриальных парках бесплатно. Плюс сейчас еще наш Минэк (региональное министерство промышленности и экономического развития - ред.) готовит дополнительный пакет мер поддержки для таких же стартапов, который мы буквально через неделю презентуем", - сказал Любимов.Он отметил, что в основном стартапами занимаются представители малого и среднего бизнеса. По словам губернатора, регион видит "широкую заявку" предпринимателей на предоставление "физической возможности им где-то работать", что связано с созданием в регионе индустриальных, промышленных и иных технопарков."Мы уже спроектировали три новых технопарка, где будут предоставляться по разным совершенно направлениям и с разными условиями места для малого бизнеса. Физически нужно, где людям работать, подключаться по льготным тарифам к электроэнергии, газу и так далее", - подчеркнул глава региона.По его словам, активное и комплексное продвижение мер поддержки бизнеса помогло удержать экономику региона. Такая практика показала свою высокую эффективность, в том числе в развитии экспорта, объемы которого за последний год увеличились в 2,5 раза. Губернатор подчеркнул, что более 70% предприятий-участников шоу-румов с продукцией рязанского производства – это малые и средние компании. Такие новые форматы продвижения экспорта уже успешно были внедрены в Алма-Ате и Ташкенте.
https://ria.ru/20211220/dorogi-1764608813.html
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экономика, рязанская область, алма-ата, ташкент, николай любимов
16:11 14.01.2022
 
Бизнес-стартапам предоставят бесплатные места в рязанских технопарках

Бизнес-стартапам предоставят бесплатные места в технопарках Рязанской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Бизнес-стартапам в Рязанской области планируют предоставлять бесплатные места в технопарках региона, сообщил губернатор Николай Любимов на IV Всероссийском форуме семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия!".
"Новое наше решение - для стартапов... мы будем предоставлять места в... индустриальных парках бесплатно. Плюс сейчас еще наш Минэк (региональное министерство промышленности и экономического развития - ред.) готовит дополнительный пакет мер поддержки для таких же стартапов, который мы буквально через неделю презентуем", - сказал Любимов.
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Он отметил, что в основном стартапами занимаются представители малого и среднего бизнеса. По словам губернатора, регион видит "широкую заявку" предпринимателей на предоставление "физической возможности им где-то работать", что связано с созданием в регионе индустриальных, промышленных и иных технопарков.
"Мы уже спроектировали три новых технопарка, где будут предоставляться по разным совершенно направлениям и с разными условиями места для малого бизнеса. Физически нужно, где людям работать, подключаться по льготным тарифам к электроэнергии, газу и так далее", - подчеркнул глава региона.
По его словам, активное и комплексное продвижение мер поддержки бизнеса помогло удержать экономику региона. Такая практика показала свою высокую эффективность, в том числе в развитии экспорта, объемы которого за последний год увеличились в 2,5 раза. Губернатор подчеркнул, что более 70% предприятий-участников шоу-румов с продукцией рязанского производства – это малые и средние компании. Такие новые форматы продвижения экспорта уже успешно были внедрены в Алма-Ате и Ташкенте.
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Рязанская областьЭкономикаРязанская областьАлма-АтаТашкентНиколай Любимов
 
 
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