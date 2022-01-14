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Лавров заявил о желании США создать военные плацдармы вокруг России

Лавров заявил о желании США создать военные плацдармы вокруг России - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров заявил о желании США создать военные плацдармы вокруг России

США и их союзники стремятся создать военные плацдармы вокруг России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:45

2022-01-14T11:45

2022-01-14T12:06

сша

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сергей лавров

совет россия-нато

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США и их союзники стремятся создать военные плацдармы вокруг России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ. Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал - почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Все, что сейчас заявляет и делает запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда", - подчеркнул он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

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сша, россия, в мире, нато, сергей лавров, совет россия-нато