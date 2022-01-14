11:45 14.01.2022 (обновлено: 12:06 14.01.2022)
Лавров заявил о желании США создать военные плацдармы вокруг России
Глава МИД Лавров: США и их союзники хотят создать военные плацдармы вокруг России
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США и их союзники стремятся создать военные плацдармы вокруг России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ. Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал - почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Все, что сейчас заявляет и делает запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда", - подчеркнул он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.