https://ria.ru/20220114/spotify-1767684581.html

Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь

Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь - РИА Новости, 14.01.2022

Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь

Музыкальный сервис Spotify рассказал, какую музыку активнее всего слушали россияне в новогоднюю ночь. Наиболее популярными оказались мелодии из советского кино... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T07:06

2022-01-14T07:06

2022-01-14T07:06

культура

дискотека авария

новый год

новости культуры

музыка

алла пугачева

верка сердючка (андрей данилко)

мэрайя кэри

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify рассказал, какую музыку активнее всего слушали россияне в новогоднюю ночь. Наиболее популярными оказались мелодии из советского кино и поп-музыка. А вот какая именно, сообщили в пресс-службе платформы. По данным Spotify, 2021-й провожали синглами из советских кинофильмов. Чаще всего россияне включали музыку из таких картин, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи" и "Чародеи".Топ-10 треков из советского кино возглавили: Алла Пугачева, Микаэл Таривердиев — "Мне нравится, что вы больны не мной"; Людмила Гурченко — "Пять минут"; Аида Ведищева — "Песенка о медведях - Где-то на белом свете".В первый час 2022 года на Spotify классику советского кинематографа сменили современные российские и международные исполнители. Закрывают топ-10 современные артисты. Например, дуэт Big Baby Tape и kizaru и их трек "99 Problems", дора и МЭЙБИ БЭЙБИ с песней "Барбисайз", а также Big Baby Tape и kizaru с "Million" и другие.

https://ria.ru/20211231/music-1766067014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дискотека авария, новый год, новости культуры, музыка, алла пугачева, верка сердючка (андрей данилко), мэрайя кэри