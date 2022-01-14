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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/spotify-1767684581.html
Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь
Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь - РИА Новости, 14.01.2022
Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь
Музыкальный сервис Spotify рассказал, какую музыку активнее всего слушали россияне в новогоднюю ночь. Наиболее популярными оказались мелодии из советского кино... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T07:06
2022-01-14T07:06
культура
дискотека авария
новый год
новости культуры
музыка
алла пугачева
верка сердючка (андрей данилко)
мэрайя кэри
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify рассказал, какую музыку активнее всего слушали россияне в новогоднюю ночь. Наиболее популярными оказались мелодии из советского кино и поп-музыка. А вот какая именно, сообщили в пресс-службе платформы. По данным Spotify, 2021-й провожали синглами из советских кинофильмов. Чаще всего россияне включали музыку из таких картин, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи" и "Чародеи".Топ-10 треков из советского кино возглавили: Алла Пугачева, Микаэл Таривердиев — "Мне нравится, что вы больны не мной"; Людмила Гурченко — "Пять минут"; Аида Ведищева — "Песенка о медведях - Где-то на белом свете".В первый час 2022 года на Spotify классику советского кинематографа сменили современные российские и международные исполнители. Закрывают топ-10 современные артисты. Например, дуэт Big Baby Tape и kizaru и их трек "99 Problems", дора и МЭЙБИ БЭЙБИ с песней "Барбисайз", а также Big Baby Tape и kizaru с "Million" и другие.
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дискотека авария, новый год, новости культуры, музыка, алла пугачева, верка сердючка (андрей данилко), мэрайя кэри
07:06 14.01.2022
 
Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь

Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва
Певица Алла Пугачёва - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify рассказал, какую музыку активнее всего слушали россияне в новогоднюю ночь. Наиболее популярными оказались мелодии из советского кино и поп-музыка. А вот какая именно, сообщили в пресс-службе платформы.
По данным Spotify, 2021-й провожали синглами из советских кинофильмов. Чаще всего россияне включали музыку из таких картин, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи" и "Чародеи".
"Прослушивание некоторых из них стремительно возрастает именно в перед Новым годом — например, 25% стримов "Вальса из кинофильма "Карнавальная ночь" приходится на 31 декабря, что в 560 раз выше, чем в любое другое время в году", — отмечают в пресс-службе.
Топ-10 треков из советского кино возглавили: Алла Пугачева, Микаэл Таривердиев — "Мне нравится, что вы больны не мной"; Людмила Гурченко — "Пять минут"; Аида Ведищева — "Песенка о медведях - Где-то на белом свете".
В первый час 2022 года на Spotify классику советского кинематографа сменили современные российские и международные исполнители.

"Чарт композиции с праздничной тематикой: первенство досталось группе "Дискотека Авария" с песней "Новогодняя". За ними следуют "Last Christmas" от Wham!, "Новогодняя" Верки Сердючки, а также Mariah Carey с хитом "All I Want for Christmas Is You" и "Jingle Bell Rock" в исполнении Bobby Helms", — говорится в релизе.

Закрывают топ-10 современные артисты. Например, дуэт Big Baby Tape и kizaru и их трек "99 Problems", дора и МЭЙБИ БЭЙБИ с песней "Барбисайз", а также Big Baby Tape и kizaru с "Million" и другие.
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