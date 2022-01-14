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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/spektakl-1767849917.html
Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа"
Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа" - РИА Новости, 14.01.2022
Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа"
Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа", поставленный Евгенией Громовой по по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь", сообщили в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:30
2022-01-14T18:30
культура
москва
театр на малой бронной
театры
новости культуры
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа", поставленный Евгенией Громовой по по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь", сообщили в пресс-службе театра. Главные роли исполнили Ольга Лапшина (Оля) и Иван Шабалтас (Сережа). Они изобразили супругов, которые прожили вместе почти 20 лет. Однако Сережи теперь нет.В попытках смириться со смертью любимого человека Оля начинает "разговаривать" с Сережей, вернее, его образом, и вспоминать радостные и горькие моменты, пережитые за эти годы.Спектакль разбит на несколько коротких глав, в которых можно проследить начало их отношений, развитие и, увы, конец. Новая работа Евгении Громовой чем-то созвучна со знаменитыми "Сценами супружеской жизни" Ингмара Бергмана. Только получилась более компактной и понятной нашему зрителю, привыкшему вести ночью душевные разговоры, сидя на кухне.Поэтому именно она становится главным свидетелем диалогов Оли и Сережи и полноценным персонажем. Маленькая, невзрачная и давно нуждающаяся в ремонте она то превращаются в Черное море, то в дачу, то в рабочий кабинет. "Оля+Сережа" длится чуть больше часа без антракта. За это время персонажи успевают выяснить отношения, пофилософствовать и даже потанцевать. А зрители, которые находятся здесь же на сцене, всплакнуть. Показы спектакля проходят ТКЗ "Дворец на Яузе". Ближайшие состоятся 23, 25 января, а также 6 и 23 февраля. На входе вместе с билетом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и QR-код.
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РИА Новости
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москва, театр на малой бронной, театры, новости культуры
18:30 14.01.2022
 
Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа"

Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа"

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
Сцена из спектакля Оля+Сережа по повести Юрия Трифонова Другая жизнь - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа", поставленный Евгенией Громовой по по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь", сообщили в пресс-службе театра.
Главные роли исполнили Ольга Лапшина (Оля) и Иван Шабалтас (Сережа). Они изобразили супругов, которые прожили вместе почти 20 лет. Однако Сережи теперь нет.
В попытках смириться со смертью любимого человека Оля начинает "разговаривать" с Сережей, вернее, его образом, и вспоминать радостные и горькие моменты, пережитые за эти годы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
Сцена из спектакля Оля+Сережа по повести Юрия Трифонова Другая жизнь - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
Спектакль разбит на несколько коротких глав, в которых можно проследить начало их отношений, развитие и, увы, конец. Новая работа Евгении Громовой чем-то созвучна со знаменитыми "Сценами супружеской жизни" Ингмара Бергмана. Только получилась более компактной и понятной нашему зрителю, привыкшему вести ночью душевные разговоры, сидя на кухне.
Поэтому именно она становится главным свидетелем диалогов Оли и Сережи и полноценным персонажем. Маленькая, невзрачная и давно нуждающаяся в ремонте она то превращаются в Черное море, то в дачу, то в рабочий кабинет.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
Сцена из спектакля Оля+Сережа по повести Юрия Трифонова Другая жизнь
1 из 3
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
Сцена из спектакля Оля+Сережа по повести Юрия Трифонова Другая жизнь
2 из 3
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
Сцена из спектакля Оля+Сережа по повести Юрия Трифонова Другая жизнь
3 из 3
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
1 из 3
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
2 из 3
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
3 из 3
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
"Оля+Сережа" длится чуть больше часа без антракта. За это время персонажи успевают выяснить отношения, пофилософствовать и даже потанцевать. А зрители, которые находятся здесь же на сцене, всплакнуть.
"Мне было интересно, как человек анализирует прожитую жизнь, как оценивает свои поступки, как пытается себя простить", — размышляет Евгения Громова.
Показы спектакля проходят ТКЗ "Дворец на Яузе". Ближайшие состоятся 23, 25 января, а также 6 и 23 февраля. На входе вместе с билетом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и QR-код.
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