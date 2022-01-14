https://ria.ru/20220114/spektakl-1767849917.html

Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа"

Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа" - РИА Новости, 14.01.2022

Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа"

Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа", поставленный Евгенией Громовой по по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь", сообщили в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:30

2022-01-14T18:30

2022-01-14T18:30

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москва

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил новый спектакль "Оля+Сережа", поставленный Евгенией Громовой по по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь", сообщили в пресс-службе театра. Главные роли исполнили Ольга Лапшина (Оля) и Иван Шабалтас (Сережа). Они изобразили супругов, которые прожили вместе почти 20 лет. Однако Сережи теперь нет.В попытках смириться со смертью любимого человека Оля начинает "разговаривать" с Сережей, вернее, его образом, и вспоминать радостные и горькие моменты, пережитые за эти годы.Спектакль разбит на несколько коротких глав, в которых можно проследить начало их отношений, развитие и, увы, конец. Новая работа Евгении Громовой чем-то созвучна со знаменитыми "Сценами супружеской жизни" Ингмара Бергмана. Только получилась более компактной и понятной нашему зрителю, привыкшему вести ночью душевные разговоры, сидя на кухне.Поэтому именно она становится главным свидетелем диалогов Оли и Сережи и полноценным персонажем. Маленькая, невзрачная и давно нуждающаяся в ремонте она то превращаются в Черное море, то в дачу, то в рабочий кабинет. "Оля+Сережа" длится чуть больше часа без антракта. За это время персонажи успевают выяснить отношения, пофилософствовать и даже потанцевать. А зрители, которые находятся здесь же на сцене, всплакнуть. Показы спектакля проходят ТКЗ "Дворец на Яузе". Ближайшие состоятся 23, 25 января, а также 6 и 23 февраля. На входе вместе с билетом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и QR-код.

https://realty.ria.ru/20220114/teatr-1767842276.html

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