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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220114/sochi-1767900351.html
В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили
В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили - РИА Новости, 14.01.2022
В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили
Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:06
2022-01-14T18:06
туризм
происшествия
краснодарский край
иркутская область
сочи
новости - туризм
туристы
парковка
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СОЧИ, 14 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.В социальных сетях появилось видео, где девушка идет по дороге и пинает припаркованные машины, при этом напевая песню "Гну свою линию". Туристка била по дверям, повредив как минимум 20 автомобилей. Как рассказали в местном УВД, инцидент произошел третьего января в центральном районе курорта."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказал Кошелев.Он добавил, что в настоящее время девушку ищут правоохранители.
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происшествия, краснодарский край, иркутская область, сочи, новости - туризм, туристы, парковка, туризм, курорт
18:06 14.01.2022
 
В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили

УВД: полиция в Сочи ищет туристку из Иркутской области, испортившую несколько автомобилей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 14 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.
В социальных сетях появилось видео, где девушка идет по дороге и пинает припаркованные машины, при этом напевая песню "Гну свою линию". Туристка била по дверям, повредив как минимум 20 автомобилей.
Как рассказали в местном УВД, инцидент произошел третьего января в центральном районе курорта.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказал Кошелев.
Он добавил, что в настоящее время девушку ищут правоохранители.
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