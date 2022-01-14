https://ria.ru/20220114/sochi-1767900351.html

В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили

В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили - РИА Новости, 14.01.2022

В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили

Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:06

2022-01-14T18:06

2022-01-14T18:06

туризм

происшествия

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СОЧИ, 14 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.В социальных сетях появилось видео, где девушка идет по дороге и пинает припаркованные машины, при этом напевая песню "Гну свою линию". Туристка била по дверям, повредив как минимум 20 автомобилей. Как рассказали в местном УВД, инцидент произошел третьего января в центральном районе курорта."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказал Кошелев.Он добавил, что в настоящее время девушку ищут правоохранители.

https://ria.ru/20220114/samolet-1767833680.html

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