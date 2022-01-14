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В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили
В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили - РИА Новости, 14.01.2022
В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили
Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:06
2022-01-14T18:06
2022-01-14T18:06
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СОЧИ, 14 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.В социальных сетях появилось видео, где девушка идет по дороге и пинает припаркованные машины, при этом напевая песню "Гну свою линию". Туристка била по дверям, повредив как минимум 20 автомобилей. Как рассказали в местном УВД, инцидент произошел третьего января в центральном районе курорта."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказал Кошелев.Он добавил, что в настоящее время девушку ищут правоохранители.
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происшествия, краснодарский край, иркутская область, сочи, новости - туризм, туристы, парковка, туризм, курорт
В Сочи полиция ищет туристку, пинавшую припаркованные автомобили
УВД: полиция в Сочи ищет туристку из Иркутской области, испортившую несколько автомобилей
СОЧИ, 14 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила сразу несколько автомобилей в Сочи, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.
В социальных сетях появилось видео, где девушка идет по дороге и пинает припаркованные машины, при этом напевая песню "Гну свою линию". Туристка била по дверям, повредив как минимум 20 автомобилей.
Как рассказали в местном УВД, инцидент произошел третьего января в центральном районе курорта.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказал Кошелев.
Он добавил, что в настоящее время девушку ищут правоохранители.