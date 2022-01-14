https://ria.ru/20220114/sobaka-1767885387.html

В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка

В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка - РИА Новости, 14.01.2022

В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка

В Тверской области ребенок погиб после нападения собаки, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:02

2022-01-14T17:02

2022-01-14T17:30

происшествия

калининский район

тверская область

собаки

россия

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РЯЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. В Тверской области ребенок погиб после нападения собаки, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры."Прокурором Тверской области С.Б. Лежниковым дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели шестилетнего ребенка, которого загрызла собака", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что, по предварительным данным, "мать ребенка занимается разведением собак".Ведомство оценит действия законных представителей несовершеннолетнего и органов профилактики. На место выехал прокурор Калининского района и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.

https://ria.ru/20211229/sobaki-1765983216.html

https://ria.ru/20211228/sud-1765793959.html

калининский район

тверская область

россия

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происшествия, калининский район, тверская область, собаки, россия