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В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка
В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка - РИА Новости, 14.01.2022
В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка
В Тверской области ребенок погиб после нападения собаки, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:02
2022-01-14T17:02
2022-01-14T17:30
происшествия
калининский район
тверская область
собаки
россия
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РЯЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. В Тверской области ребенок погиб после нападения собаки, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры."Прокурором Тверской области С.Б. Лежниковым дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели шестилетнего ребенка, которого загрызла собака", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что, по предварительным данным, "мать ребенка занимается разведением собак".Ведомство оценит действия законных представителей несовершеннолетнего и органов профилактики. На место выехал прокурор Калининского района и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.
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происшествия, калининский район, тверская область, собаки, россия
17:02 14.01.2022 (обновлено: 17:30 14.01.2022)
В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка
Собака загрызла шестилетнего ребенка в Тверской области, прокуратура проводит проверку