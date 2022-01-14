Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Александр Скрябин появился на свет в сочельник и покинул мир вскоре после Пасхи. Он панически боялся инфекций и ходил в перчатках, а умер от заражения крови точно в день окончания срока аренды квартиры. Эти и другие совпадения давно окутали гениального композитора ореолом таинственности. И сегодня, спустя 150 лет со дня рождения, его история интригует нераскрытыми загадками. Об одном из самых оригинальных творцов начала прошлого века — в материале РИА Новости.Мистика и "Мистерия"Экспозиция Мемориального музея Александра Скрябина начинается с маленькой комнаты и крохотной по нынешним меркам кровати. На ней он и умер. Болезнь продолжалась ровно семь дней: столько по задумке должно было длиться главное произведение его жизни — "Мистерия". Скрябин хотел, чтобы синтетическая по жанру композиция в исполнении оркестра и хора в семь тысяч голосов звучала целую неделю в храме на берегу "таинственного озера" в Индии и объединила человечество чувством великого братства. Осуществить мечту музыкант не успел, но, как замечают некоторые современники и исследователи, "Мистерия" воплотилась в нем самом.Дом в Большом Николопесковском переулке, где композитор жил с 1912 по 1915 год, сохранился практически без изменений. В этом смысле музей уникален не только для России — во всем мире таких немного. Все вещи в фондах оригинальные, а на экспонатах нет сопроводительных надписей, чтобы создать у посетителя ощущение обычного гостевого визита. Может быть, поэтому столько слухов до сих пор ходит об этом месте, а люди надеются увидеть или хотя бы почувствовать дух Скрябина. Говорят, надо потереть защитное стекло его концертного фрака: если оно теплое — рад видеть, холодное — не расположил гость к себе Александра Николаевича."Самый популярный и хрестоматийный миф о Скрябине связан с арендой квартиры. Композитор снял жилье до 14 апреля 1915 года по старому стилю — это день, когда его не стало. История известна по воспоминаниям его друга — музыковеда Леонида Сабанеева, но документально это не подтверждено, — рассказывает заведующий отделом научной работы Мемориального музея Скрябина Владимир Попков. — Есть квитанция об оплате квартиры, однако договор пока не нашли. Скорее всего, раз пишут современники, так оно и было."Типичный представитель искусства Серебряного века, Скрябин увлекался мистикой и эзотерикой, историей и культурой Востока. А гражданская жена Татьяна Шлёцер писала ему, что "дышит по книге" (специалисты предполагают, что имеется в виду "Дыхание индийских йогов" Рамачарака. — Прим. ред.). В библиотеке композитора немного работ о музыке, зато есть богатое собрание философских сочинений от античности до Ницше. А кроме того, "Тайная доктрина" Блаватской, "Символы таро", "Магия и гипноз", "Оккультизм и сексуальность".Среди экспонатов — оригинальные и удивительные вещи: "парящий" над полом шкаф, кресла, защищающие от сквозняков, слепки рук и уха композитора. Из-за шрамов от операций оттиск лица сделать не удалось. На стенах — работы любимого художника и друга Николая Шперлинга: фантазийный портрет сподвижника Жанны д’Арк Жиля де Рэ с отделившимся астральным телом, картина "Восточный мудрец", с которой, кстати, тоже связана легенда. Леонид Сабанеев писал в мемуарах о двух глазах у "Черного", как называл загадочного героя Скрябин. Сегодня мы видим на полотне только один глаз — поэтому считают, что мудрец после смерти композитора отвернулся.Свет и музыкаПолиглот Александр Скрябин безумно любил инновации и гонялся за ними по всему миру. Из Бельгии привез сборную мебель — прародительницу современных моделей — и электрическую лампу. У него — одного из первых в Москве — появились телефон, механическое пианино и уникальный для того времени светомузыкальный аппарат. Когда собирались гости, в доме задергивали шторы, Скрябин играл на "Бехштейне" (фирма, выпускающая рояли. — Прим. ред.), а жена или кто-то из друзей нажимали на цветовом круге кнопки согласно партитуре."Да, Скрябина, действительно, называют основателем светомузыки. Говорят, именно он придумал этот термин, но с научной точки зрения все намного шире и сложнее, — считает Попков. — Художники эпохи декаданса пытались предотвратить возможные катаклизмы на рубеже веков с помощью синтетического искусства. И как раз "Прометей" — частная попытка соединения музыки и живописи."Сегодня в концертном зале "Зарядье" в числе других прозвучит одно из самых известных светомузыкальных произведений композитора "Прометей" ("Поэма огня"), восстановленное по комментариям создателя. Этот концерт даст официальный старт Году Александра Скрябина. На сцене — оркестр Персимфанс, вокальный ансамбль INTRADA, Юрий Башмет исполнит партии на альте, за роялем — Борис Березовский и Петр Айду.Праздновать юбилей великого композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного века будут символично, по-скрябински — ровно 150 дней, начиная с шестого января (дня его рождения) по четвертое июня. Третьего февраля в Мемориальном музее откроется выставка "Вселенная Скрябина", пройдет множество концертов, лекций, творческих встреч, научная конференция. Подробнее с событиями юбилейной программы можно ознакомиться на специально созданном сайте.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Александр Скрябин появился на свет в сочельник и покинул мир вскоре после Пасхи. Он панически боялся инфекций и ходил в перчатках, а умер от заражения крови точно в день окончания срока аренды квартиры. Эти и другие совпадения давно окутали гениального композитора ореолом таинственности. И сегодня, спустя 150 лет со дня рождения, его история интригует нераскрытыми загадками. Об одном из самых оригинальных творцов начала прошлого века — в материале РИА Новости.
Мистика и "Мистерия"
Экспозиция Мемориального музея Александра Скрябина начинается с маленькой комнаты и крохотной по нынешним меркам кровати. На ней он и умер. Болезнь продолжалась ровно семь дней: столько по задумке должно было длиться главное произведение его жизни — "Мистерия".
Скрябин хотел, чтобы синтетическая по жанру композиция в исполнении оркестра и хора в семь тысяч голосов звучала целую неделю в храме на берегу "таинственного озера" в Индии и объединила человечество чувством великого братства. Осуществить мечту музыкант не успел, но, как замечают некоторые современники и исследователи, "Мистерия" воплотилась в нем самом.
Дом в Большом Николопесковском переулке, где композитор жил с 1912 по 1915 год, сохранился практически без изменений. В этом смысле музей уникален не только для России — во всем мире таких немного. Все вещи в фондах оригинальные, а на экспонатах нет сопроводительных надписей, чтобы создать у посетителя ощущение обычного гостевого визита.
Может быть, поэтому столько слухов до сих пор ходит об этом месте, а люди надеются увидеть или хотя бы почувствовать дух Скрябина. Говорят, надо потереть защитное стекло его концертного фрака: если оно теплое — рад видеть, холодное — не расположил гость к себе Александра Николаевича.
"Самый популярный и хрестоматийный миф о Скрябине связан с арендой квартиры. Композитор снял жилье до 14 апреля 1915 года по старому стилю — это день, когда его не стало. История известна по воспоминаниям его друга — музыковеда Леонида Сабанеева, но документально это не подтверждено, — рассказывает заведующий отделом научной работы Мемориального музея Скрябина Владимир Попков. — Есть квитанция об оплате квартиры, однако договор пока не нашли. Скорее всего, раз пишут современники, так оно и было."
Типичный представитель искусства Серебряного века, Скрябин увлекался мистикой и эзотерикой, историей и культурой Востока. А гражданская жена Татьяна Шлёцер писала ему, что "дышит по книге" (специалисты предполагают, что имеется в виду "Дыхание индийских йогов" Рамачарака. — Прим. ред.). В библиотеке композитора немного работ о музыке, зато есть богатое собрание философских сочинений от античности до Ницше. А кроме того, "Тайная доктрина" Блаватской, "Символы таро", "Магия и гипноз", "Оккультизм и сексуальность".
Среди экспонатов — оригинальные и удивительные вещи: "парящий" над полом шкаф, кресла, защищающие от сквозняков, слепки рук и уха композитора. Из-за шрамов от операций оттиск лица сделать не удалось.
На стенах — работы любимого художника и друга Николая Шперлинга: фантазийный портрет сподвижника Жанны д’Арк Жиля де Рэ с отделившимся астральным телом, картина "Восточный мудрец", с которой, кстати, тоже связана легенда. Леонид Сабанеев писал в мемуарах о двух глазах у "Черного", как называл загадочного героя Скрябин. Сегодня мы видим на полотне только один глаз — поэтому считают, что мудрец после смерти композитора отвернулся.
"Скрябин — сын своего времени. На рубеже веков многие увлекались символизмом, магией, спиритическими сеансами. Все это было тогда безумно популярно, — объясняет Попков. — Как передовой, модный и следящий за тенденциями человек, он, естественно, не мог пройти мимо. Мистические поиски отразились и на его произведениях, среди которых "Черная месса" (соната № 9), "Белая месса" (соната № 7), "Сатаническая поэма".
Свет и музыка
Полиглот Александр Скрябин безумно любил инновации и гонялся за ними по всему миру. Из Бельгии привез сборную мебель — прародительницу современных моделей — и электрическую лампу. У него — одного из первых в Москве — появились телефон, механическое пианино и уникальный для того времени светомузыкальный аппарат.
Когда собирались гости, в доме задергивали шторы, Скрябин играл на "Бехштейне" (фирма, выпускающая рояли. — Прим. ред.), а жена или кто-то из друзей нажимали на цветовом круге кнопки согласно партитуре.
"Да, Скрябина, действительно, называют основателем светомузыки. Говорят, именно он придумал этот термин, но с научной точки зрения все намного шире и сложнее, — считает Попков. — Художники эпохи декаданса пытались предотвратить возможные катаклизмы на рубеже веков с помощью синтетического искусства. И как раз "Прометей" — частная попытка соединения музыки и живописи."
Сегодня в концертном зале "Зарядье" в числе других прозвучит одно из самых известных светомузыкальных произведений композитора "Прометей" ("Поэма огня"), восстановленное по комментариям создателя. Этот концерт даст официальный старт Году Александра Скрябина. На сцене — оркестр Персимфанс, вокальный ансамбль INTRADA, Юрий Башмет исполнит партии на альте, за роялем — Борис Березовский и Петр Айду.
Праздновать юбилей великого композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного века будут символично, по-скрябински — ровно 150 дней, начиная с шестого января (дня его рождения) по четвертое июня. Третьего февраля в Мемориальном музее откроется выставка "Вселенная Скрябина", пройдет множество концертов, лекций, творческих встреч, научная конференция. Подробнее с событиями юбилейной программы можно ознакомиться на специально созданном сайте.
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