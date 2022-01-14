https://ria.ru/20220114/skryabin-1767720523.html

Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века

Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века - РИА Новости, 14.01.2022

Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века

Александр Скрябин появился на свет в сочельник и покинул мир вскоре после Пасхи. Он панически боялся инфекций и ходил в перчатках, а умер от заражения крови... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:00

2022-01-14T08:00

2022-01-14T07:59

культура

юрий башмет

александр скрябин

зарядье

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767703391_0:216:2048:1368_1920x0_80_0_0_12a49e4e09d3a19e358d93c4fbef7e77.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Александр Скрябин появился на свет в сочельник и покинул мир вскоре после Пасхи. Он панически боялся инфекций и ходил в перчатках, а умер от заражения крови точно в день окончания срока аренды квартиры. Эти и другие совпадения давно окутали гениального композитора ореолом таинственности. И сегодня, спустя 150 лет со дня рождения, его история интригует нераскрытыми загадками. Об одном из самых оригинальных творцов начала прошлого века — в материале РИА Новости.Мистика и "Мистерия"Экспозиция Мемориального музея Александра Скрябина начинается с маленькой комнаты и крохотной по нынешним меркам кровати. На ней он и умер. Болезнь продолжалась ровно семь дней: столько по задумке должно было длиться главное произведение его жизни — "Мистерия". Скрябин хотел, чтобы синтетическая по жанру композиция в исполнении оркестра и хора в семь тысяч голосов звучала целую неделю в храме на берегу "таинственного озера" в Индии и объединила человечество чувством великого братства. Осуществить мечту музыкант не успел, но, как замечают некоторые современники и исследователи, "Мистерия" воплотилась в нем самом.Дом в Большом Николопесковском переулке, где композитор жил с 1912 по 1915 год, сохранился практически без изменений. В этом смысле музей уникален не только для России — во всем мире таких немного. Все вещи в фондах оригинальные, а на экспонатах нет сопроводительных надписей, чтобы создать у посетителя ощущение обычного гостевого визита. Может быть, поэтому столько слухов до сих пор ходит об этом месте, а люди надеются увидеть или хотя бы почувствовать дух Скрябина. Говорят, надо потереть защитное стекло его концертного фрака: если оно теплое — рад видеть, холодное — не расположил гость к себе Александра Николаевича."Самый популярный и хрестоматийный миф о Скрябине связан с арендой квартиры. Композитор снял жилье до 14 апреля 1915 года по старому стилю — это день, когда его не стало. История известна по воспоминаниям его друга — музыковеда Леонида Сабанеева, но документально это не подтверждено, — рассказывает заведующий отделом научной работы Мемориального музея Скрябина Владимир Попков. — Есть квитанция об оплате квартиры, однако договор пока не нашли. Скорее всего, раз пишут современники, так оно и было."Типичный представитель искусства Серебряного века, Скрябин увлекался мистикой и эзотерикой, историей и культурой Востока. А гражданская жена Татьяна Шлёцер писала ему, что "дышит по книге" (специалисты предполагают, что имеется в виду "Дыхание индийских йогов" Рамачарака. — Прим. ред.). В библиотеке композитора немного работ о музыке, зато есть богатое собрание философских сочинений от античности до Ницше. А кроме того, "Тайная доктрина" Блаватской, "Символы таро", "Магия и гипноз", "Оккультизм и сексуальность".Среди экспонатов — оригинальные и удивительные вещи: "парящий" над полом шкаф, кресла, защищающие от сквозняков, слепки рук и уха композитора. Из-за шрамов от операций оттиск лица сделать не удалось. На стенах — работы любимого художника и друга Николая Шперлинга: фантазийный портрет сподвижника Жанны д’Арк Жиля де Рэ с отделившимся астральным телом, картина "Восточный мудрец", с которой, кстати, тоже связана легенда. Леонид Сабанеев писал в мемуарах о двух глазах у "Черного", как называл загадочного героя Скрябин. Сегодня мы видим на полотне только один глаз — поэтому считают, что мудрец после смерти композитора отвернулся.Свет и музыкаПолиглот Александр Скрябин безумно любил инновации и гонялся за ними по всему миру. Из Бельгии привез сборную мебель — прародительницу современных моделей — и электрическую лампу. У него — одного из первых в Москве — появились телефон, механическое пианино и уникальный для того времени светомузыкальный аппарат. Когда собирались гости, в доме задергивали шторы, Скрябин играл на "Бехштейне" (фирма, выпускающая рояли. — Прим. ред.), а жена или кто-то из друзей нажимали на цветовом круге кнопки согласно партитуре."Да, Скрябина, действительно, называют основателем светомузыки. Говорят, именно он придумал этот термин, но с научной точки зрения все намного шире и сложнее, — считает Попков. — Художники эпохи декаданса пытались предотвратить возможные катаклизмы на рубеже веков с помощью синтетического искусства. И как раз "Прометей" — частная попытка соединения музыки и живописи."Сегодня в концертном зале "Зарядье" в числе других прозвучит одно из самых известных светомузыкальных произведений композитора "Прометей" ("Поэма огня"), восстановленное по комментариям создателя. Этот концерт даст официальный старт Году Александра Скрябина. На сцене — оркестр Персимфанс, вокальный ансамбль INTRADA, Юрий Башмет исполнит партии на альте, за роялем — Борис Березовский и Петр Айду.Праздновать юбилей великого композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного века будут символично, по-скрябински — ровно 150 дней, начиная с шестого января (дня его рождения) по четвертое июня. Третьего февраля в Мемориальном музее откроется выставка "Вселенная Скрябина", пройдет множество концертов, лекций, творческих встреч, научная конференция. Подробнее с событиями юбилейной программы можно ознакомиться на специально созданном сайте.

https://ria.ru/20220108/bowie-1765889018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий башмет, александр скрябин, зарядье, музыка