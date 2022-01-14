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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/skryabin-1767720523.html
Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века
Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века - РИА Новости, 14.01.2022
Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века
Александр Скрябин появился на свет в сочельник и покинул мир вскоре после Пасхи. Он панически боялся инфекций и ходил в перчатках, а умер от заражения крови... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:00
2022-01-14T07:59
культура
юрий башмет
александр скрябин
зарядье
музыка
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Александр Скрябин появился на свет в сочельник и покинул мир вскоре после Пасхи. Он панически боялся инфекций и ходил в перчатках, а умер от заражения крови точно в день окончания срока аренды квартиры. Эти и другие совпадения давно окутали гениального композитора ореолом таинственности. И сегодня, спустя 150 лет со дня рождения, его история интригует нераскрытыми загадками. Об одном из самых оригинальных творцов начала прошлого века — в материале РИА Новости.Мистика и "Мистерия"Экспозиция Мемориального музея Александра Скрябина начинается с маленькой комнаты и крохотной по нынешним меркам кровати. На ней он и умер. Болезнь продолжалась ровно семь дней: столько по задумке должно было длиться главное произведение его жизни — "Мистерия". Скрябин хотел, чтобы синтетическая по жанру композиция в исполнении оркестра и хора в семь тысяч голосов звучала целую неделю в храме на берегу "таинственного озера" в Индии и объединила человечество чувством великого братства. Осуществить мечту музыкант не успел, но, как замечают некоторые современники и исследователи, "Мистерия" воплотилась в нем самом.Дом в Большом Николопесковском переулке, где композитор жил с 1912 по 1915 год, сохранился практически без изменений. В этом смысле музей уникален не только для России — во всем мире таких немного. Все вещи в фондах оригинальные, а на экспонатах нет сопроводительных надписей, чтобы создать у посетителя ощущение обычного гостевого визита. Может быть, поэтому столько слухов до сих пор ходит об этом месте, а люди надеются увидеть или хотя бы почувствовать дух Скрябина. Говорят, надо потереть защитное стекло его концертного фрака: если оно теплое — рад видеть, холодное — не расположил гость к себе Александра Николаевича."Самый популярный и хрестоматийный миф о Скрябине связан с арендой квартиры. Композитор снял жилье до 14 апреля 1915 года по старому стилю — это день, когда его не стало. История известна по воспоминаниям его друга — музыковеда Леонида Сабанеева, но документально это не подтверждено, — рассказывает заведующий отделом научной работы Мемориального музея Скрябина Владимир Попков. — Есть квитанция об оплате квартиры, однако договор пока не нашли. Скорее всего, раз пишут современники, так оно и было."Типичный представитель искусства Серебряного века, Скрябин увлекался мистикой и эзотерикой, историей и культурой Востока. А гражданская жена Татьяна Шлёцер писала ему, что "дышит по книге" (специалисты предполагают, что имеется в виду "Дыхание индийских йогов" Рамачарака. — Прим. ред.). В библиотеке композитора немного работ о музыке, зато есть богатое собрание философских сочинений от античности до Ницше. А кроме того, "Тайная доктрина" Блаватской, "Символы таро", "Магия и гипноз", "Оккультизм и сексуальность".Среди экспонатов — оригинальные и удивительные вещи: "парящий" над полом шкаф, кресла, защищающие от сквозняков, слепки рук и уха композитора. Из-за шрамов от операций оттиск лица сделать не удалось. На стенах — работы любимого художника и друга Николая Шперлинга: фантазийный портрет сподвижника Жанны д’Арк Жиля де Рэ с отделившимся астральным телом, картина "Восточный мудрец", с которой, кстати, тоже связана легенда. Леонид Сабанеев писал в мемуарах о двух глазах у "Черного", как называл загадочного героя Скрябин. Сегодня мы видим на полотне только один глаз — поэтому считают, что мудрец после смерти композитора отвернулся.Свет и музыкаПолиглот Александр Скрябин безумно любил инновации и гонялся за ними по всему миру. Из Бельгии привез сборную мебель — прародительницу современных моделей — и электрическую лампу. У него — одного из первых в Москве — появились телефон, механическое пианино и уникальный для того времени светомузыкальный аппарат. Когда собирались гости, в доме задергивали шторы, Скрябин играл на "Бехштейне" (фирма, выпускающая рояли. — Прим. ред.), а жена или кто-то из друзей нажимали на цветовом круге кнопки согласно партитуре."Да, Скрябина, действительно, называют основателем светомузыки. Говорят, именно он придумал этот термин, но с научной точки зрения все намного шире и сложнее, — считает Попков. — Художники эпохи декаданса пытались предотвратить возможные катаклизмы на рубеже веков с помощью синтетического искусства. И как раз "Прометей" — частная попытка соединения музыки и живописи."Сегодня в концертном зале "Зарядье" в числе других прозвучит одно из самых известных светомузыкальных произведений композитора "Прометей" ("Поэма огня"), восстановленное по комментариям создателя. Этот концерт даст официальный старт Году Александра Скрябина. На сцене — оркестр Персимфанс, вокальный ансамбль INTRADA, Юрий Башмет исполнит партии на альте, за роялем — Борис Березовский и Петр Айду.Праздновать юбилей великого композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного века будут символично, по-скрябински — ровно 150 дней, начиная с шестого января (дня его рождения) по четвертое июня. Третьего февраля в Мемориальном музее откроется выставка "Вселенная Скрябина", пройдет множество концертов, лекций, творческих встреч, научная конференция. Подробнее с событиями юбилейной программы можно ознакомиться на специально созданном сайте.
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юрий башмет, александр скрябин, зарядье, музыка
08:00 14.01.2022
 
Тайны и музыка самого мистического композитора Серебряного века

В России отмечают Год Скрябина

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПортрет композитора и пианиста Александра Скрябина
Портрет композитора и пианиста Александра Скрябина - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Александр Скрябин появился на свет в сочельник и покинул мир вскоре после Пасхи. Он панически боялся инфекций и ходил в перчатках, а умер от заражения крови точно в день окончания срока аренды квартиры. Эти и другие совпадения давно окутали гениального композитора ореолом таинственности. И сегодня, спустя 150 лет со дня рождения, его история интригует нераскрытыми загадками. Об одном из самых оригинальных творцов начала прошлого века — в материале РИА Новости.

Мистика и "Мистерия"

Экспозиция Мемориального музея Александра Скрябина начинается с маленькой комнаты и крохотной по нынешним меркам кровати. На ней он и умер. Болезнь продолжалась ровно семь дней: столько по задумке должно было длиться главное произведение его жизни "Мистерия".
Скрябин хотел, чтобы синтетическая по жанру композиция в исполнении оркестра и хора в семь тысяч голосов звучала целую неделю в храме на берегу "таинственного озера" в Индии и объединила человечество чувством великого братства. Осуществить мечту музыкант не успел, но, как замечают некоторые современники и исследователи, "Мистерия" воплотилась в нем самом.
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаМемориальный музей Александра Скрябина
Мемориальный музей Александра Скрябина
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
Мемориальный музей Александра Скрябина
Дом в Большом Николопесковском переулке, где композитор жил с 1912 по 1915 год, сохранился практически без изменений. В этом смысле музей уникален не только для России — во всем мире таких немного. Все вещи в фондах оригинальные, а на экспонатах нет сопроводительных надписей, чтобы создать у посетителя ощущение обычного гостевого визита.
Может быть, поэтому столько слухов до сих пор ходит об этом месте, а люди надеются увидеть или хотя бы почувствовать дух Скрябина. Говорят, надо потереть защитное стекло его концертного фрака: если оно теплое — рад видеть, холодное — не расположил гость к себе Александра Николаевича.
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаАлександр Скрябин
Александр Скрябин
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
Александр Скрябин
"Самый популярный и хрестоматийный миф о Скрябине связан с арендой квартиры. Композитор снял жилье до 14 апреля 1915 года по старому стилю — это день, когда его не стало. История известна по воспоминаниям его друга — музыковеда Леонида Сабанеева, но документально это не подтверждено, — рассказывает заведующий отделом научной работы Мемориального музея Скрябина Владимир Попков. — Есть квитанция об оплате квартиры, однако договор пока не нашли. Скорее всего, раз пишут современники, так оно и было."
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина

Александр Скрябин с гражданской супругой Татьяной Шлёцер-Скрябиной и другом — музыковедом Леонидом Сабанеевым

Александр Скрябин с гражданской супругой Татьяной Шлёцер-Скрябиной и другом, музыковедом Леонидом Сабанеевым
1 из 3

Александр Скрябин с гражданской супругой Татьяной Шлёцер-Скрябиной и другом — музыковедом Леонидом Сабанеевым

© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Преподаватель Московской консерватории Николай Зверев (в центре) с учениками. Второй слева — Александр Скрябин, четвертый справа — Сергей Рахманинов

Преподаватель Московской консерватории Николай Зверев (в центре) с учениками. Второй слева - Александр Скрябин, четвертый справа - Сергей Рахманинов.
2 из 3

Преподаватель Московской консерватории Николай Зверев (в центре) с учениками. Второй слева — Александр Скрябин, четвертый справа — Сергей Рахманинов

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаМолоточек из набора для работы по дереву. В детстве Скрябин эти инструменты использовал для создания моделей роялей
Молоточек из набора для работы по дереву. В детстве Скрябин эти инструменты использовал для создания моделей роялей
3 из 3
Молоточек из набора для работы по дереву. В детстве Скрябин эти инструменты использовал для создания моделей роялей
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
1 из 3

Александр Скрябин с гражданской супругой Татьяной Шлёцер-Скрябиной и другом — музыковедом Леонидом Сабанеевым

© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
2 из 3

Преподаватель Московской консерватории Николай Зверев (в центре) с учениками. Второй слева — Александр Скрябин, четвертый справа — Сергей Рахманинов

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3
Молоточек из набора для работы по дереву. В детстве Скрябин эти инструменты использовал для создания моделей роялей
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
Типичный представитель искусства Серебряного века, Скрябин увлекался мистикой и эзотерикой, историей и культурой Востока. А гражданская жена Татьяна Шлёцер писала ему, что "дышит по книге" (специалисты предполагают, что имеется в виду "Дыхание индийских йогов" Рамачарака. — Прим. ред.). В библиотеке композитора немного работ о музыке, зато есть богатое собрание философских сочинений от античности до Ницше. А кроме того, "Тайная доктрина" Блаватской, "Символы таро", "Магия и гипноз", "Оккультизм и сексуальность".
Среди экспонатов — оригинальные и удивительные вещи: "парящий" над полом шкаф, кресла, защищающие от сквозняков, слепки рук и уха композитора. Из-за шрамов от операций оттиск лица сделать не удалось.
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаПосмертные слепки рук и уха Александра Скрябина
Посмертный слепок рук и уха Александра Скрябина
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
Посмертные слепки рук и уха Александра Скрябина
На стенах — работы любимого художника и друга Николая Шперлинга: фантазийный портрет сподвижника Жанны д’Арк Жиля де Рэ с отделившимся астральным телом, картина "Восточный мудрец", с которой, кстати, тоже связана легенда. Леонид Сабанеев писал в мемуарах о двух глазах у "Черного", как называл загадочного героя Скрябин. Сегодня мы видим на полотне только один глаз — поэтому считают, что мудрец после смерти композитора отвернулся.
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаКартина Шперлинга "Восточный мудрец"
Картина Шперлинга Восточный мудрец
1 из 2
Картина Шперлинга "Восточный мудрец"
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаКартина Шперлинга "Рыцарь Жиль де Рэ"
Картина Шперлинга Рыцарь Жиль де Рэ
2 из 2
Картина Шперлинга "Рыцарь Жиль де Рэ"
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
1 из 2
Картина Шперлинга "Восточный мудрец"
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
2 из 2
Картина Шперлинга "Рыцарь Жиль де Рэ"
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина

"Скрябин — сын своего времени. На рубеже веков многие увлекались символизмом, магией, спиритическими сеансами. Все это было тогда безумно популярно, — объясняет Попков. — Как передовой, модный и следящий за тенденциями человек, он, естественно, не мог пройти мимо. Мистические поиски отразились и на его произведениях, среди которых "Черная месса" (соната № 9), "Белая месса" (соната № 7), "Сатаническая поэма".

Свет и музыка

Полиглот Александр Скрябин безумно любил инновации и гонялся за ними по всему миру. Из Бельгии привез сборную мебель — прародительницу современных моделей — и электрическую лампу. У него — одного из первых в Москве — появились телефон, механическое пианино и уникальный для того времени светомузыкальный аппарат.
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаМеханическое пианино
Механическое пианино
1 из 3
Механическое пианино
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаСветомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
Светомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
2 из 3
Светомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея СкрябинаСветомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
Светомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
3 из 3
Светомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
1 из 3
Механическое пианино
© Предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
2 из 3
Светомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
3 из 3
Светомузыкальный аппарат Александра Скрябина (или цветовой круг)
© Фото предоставлено пресс-службой Мемориального музея Скрябина
Когда собирались гости, в доме задергивали шторы, Скрябин играл на "Бехштейне" (фирма, выпускающая рояли. — Прим. ред.), а жена или кто-то из друзей нажимали на цветовом круге кнопки согласно партитуре.
"Да, Скрябина, действительно, называют основателем светомузыки. Говорят, именно он придумал этот термин, но с научной точки зрения все намного шире и сложнее, — считает Попков. — Художники эпохи декаданса пытались предотвратить возможные катаклизмы на рубеже веков с помощью синтетического искусства. И как раз "Прометей" — частная попытка соединения музыки и живописи."
Сегодня в концертном зале "Зарядье" в числе других прозвучит одно из самых известных светомузыкальных произведений композитора "Прометей" ("Поэма огня"), восстановленное по комментариям создателя. Этот концерт даст официальный старт Году Александра Скрябина. На сцене — оркестр Персимфанс, вокальный ансамбль INTRADA, Юрий Башмет исполнит партии на альте, за роялем — Борис Березовский и Петр Айду.
Праздновать юбилей великого композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного века будут символично, по-скрябински — ровно 150 дней, начиная с шестого января (дня его рождения) по четвертое июня. Третьего февраля в Мемориальном музее откроется выставка "Вселенная Скрябина", пройдет множество концертов, лекций, творческих встреч, научная конференция. Подробнее с событиями юбилейной программы можно ознакомиться на специально созданном сайте.
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