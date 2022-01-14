Террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих
Террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих в Алеппо и Идлибе
Сирийский военный на линии обороны
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в Сирии, двое сирийских военных ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, ранен один сирийский военнослужащий. Также в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.
Журавлев добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – четыре обстрела, в провинции Идлиб – четыре обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Хама – два обстрела.
"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в лагере беженцев Хасаф провинции Алеппо и в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которых населению выдано 900 продовольственных наборов общим весом 8,8 тонн", - подчеркнул Журавлев.
Отмечается, что всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 039 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тысячи тонн.
"Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Каракозак и обратно, Аджами – Авшария и обратно", - подчеркнул Журавлев.
* Запрещенная в России террористическая организация