https://ria.ru/20220114/shvetsiya-1767938539.html

СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"

СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России" - РИА Новости, 14.01.2022

СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"

Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе", передает агентство... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T23:06

2022-01-14T23:06

2022-01-14T23:07

сша

сергей рябков

нато

готланд (губерния)

совет россия-нато

петер хультквист

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведских военных.Ранее шведская радиостанция Radio Sweden сообщала, что Швеция усиливает патрулирование на острове Готланд на фоне ситуации в отношениях России и НАТО."Вооруженные силы предпринимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и шведские интересы", - заявил агентству министр обороны Швеции Петер Хультквист.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, в частности, что Россия сейчас является главным противником НАТО, только потому что старается твердо отстаивать свои интересы. Российский дипломат также сообщил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220114/nato-1767809285.html

https://ria.ru/20220109/nato-1767070159.html

сша

готланд (губерния)

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сша, сергей рябков, нато, готланд (губерния), совет россия-нато, петер хультквист, россия