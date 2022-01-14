https://ria.ru/20220114/shtab-1767782799.html

В Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР

В Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 14.01.2022

В Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР

Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием КНДР был создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:42

2022-01-14T09:42

2022-01-14T10:05

в мире

япония

кндр (северная корея)

фумио кисида

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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием КНДР был создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK.Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени (08.55 мск) обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что снаряд, предположительно, выпущенный Северной Кореей, уже упал. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.Если данные про ракетный пуск КНДР подтвердятся, то это станет третьим по счету испытанием вооружений в этом месяце. Последний пуск КНДР был произведен 11 января.

https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида