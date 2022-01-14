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В Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР
В Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 14.01.2022
В Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР
Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием КНДР был создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:42
2022-01-14T10:05
в мире
япония
кндр (северная корея)
фумио кисида
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием КНДР был создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK.Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени (08.55 мск) обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что снаряд, предположительно, выпущенный Северной Кореей, уже упал. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.Если данные про ракетный пуск КНДР подтвердятся, то это станет третьим по счету испытанием вооружений в этом месяце. Последний пуск КНДР был произведен 11 января.
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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида
09:42 14.01.2022 (обновлено: 10:05 14.01.2022)
 
В Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР

При правительстве Японии создали кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска в КНДР

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФлаг Японии на пресс-конференции
Флаг Японии на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг Японии на пресс-конференции
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием КНДР был создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK.
Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени (08.55 мск) обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что снаряд, предположительно, выпущенный Северной Кореей, уже упал. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.
В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
Если данные про ракетный пуск КНДР подтвердятся, то это станет третьим по счету испытанием вооружений в этом месяце. Последний пуск КНДР был произведен 11 января.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 08:26
Ким Чен Ын заявил, что 2022-й станет годом "смертельной схватки"
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Фумио Кисида
 
 
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