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Введение допмер против COVID-19 в школах пока не планируется
Введение допмер против COVID-19 в школах пока не планируется - РИА Новости, 14.01.2022
Введение допмер против COVID-19 в школах пока не планируется
Дополнительные меры против COVID-19 в школах РФ пока не планируется вводить, определённые решения вводятся точечно регионами, заявил министр просвещения России... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:27
2022-01-14T18:27
2022-01-14T18:36
распространение коронавируса
общество
дети
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей кравцов
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дополнительные меры против COVID-19 в школах РФ пока не планируется вводить, определённые решения вводятся точечно регионами, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Необходимо максимально соблюдать существующие меры Роспотребнадзора, они действуют, от того, как мы будем соблюдать эти требования, зависит развитие эпидемиологической ситуации. Определённые решения (по дополнительным мерам против COVID - ред.) принимаются точечно регионами, но школы продолжают работать очно", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
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общество, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей кравцов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:27 14.01.2022 (обновлено: 18:36 14.01.2022)
Введение допмер против COVID-19 в школах пока не планируется
Введение дополнительных мер против COVID-19 в школах пока не планируется