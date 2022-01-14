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Под Волгоградом пропала школьница
Под Волгоградом пропала школьница - РИА Новости, 14.01.2022
Под Волгоградом пропала школьница
В Камышинском районе Волгоградской области второй день ищут 15-летнюю девочку, сообщила пресс-служба региональной полиции. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:36
2022-01-14T10:36
2022-01-14T11:59
происшествия
камышинский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 14 янв — РИА Новости. В Камышинском районе Волгоградской области второй день ищут 15-летнюю девочку, сообщила пресс-служба региональной полиции.Накануне бабушка девочки из села Чухонастовка рассказала полицейским, что ее внучка ушла утром в школу и не вернулась домой. На ее поиски подняли весь личный состав местной полиции, сотрудники МЧС и местной администрации, а также волонтеры."Разыскивается Айлита Ли, 2006 года рождения. Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные ниже пояса, глаза карие. Была одета: куртка зимняя оранжевая, коричневые сапоги, шапка зеленого цвета", — отметили в полиции.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, школьница никогда не уходила из дома, учится хорошо, домоседка. Полицейские также положительно охарактеризовали семью девочки.
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происшествия, камышинский район, волгоградская область
10:36 14.01.2022 (обновлено: 11:59 14.01.2022)
Под Волгоградом пропала школьница
Под Волгоградом 15-летняя девочка не вернулась домой из школы
ВОЛГОГРАД, 14 янв — РИА Новости.
В Камышинском районе Волгоградской области
второй день ищут 15-летнюю девочку, сообщила пресс-служба региональной полиции.
Накануне бабушка девочки из села Чухонастовка рассказала полицейским, что ее внучка ушла утром в школу и не вернулась домой. На ее поиски подняли весь личный состав местной полиции, сотрудники МЧС и местной администрации, а также волонтеры.
"Разыскивается Айлита Ли, 2006 года рождения. Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные ниже пояса, глаза карие. Была одета: куртка зимняя оранжевая, коричневые сапоги, шапка зеленого цвета", — отметили в полиции.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, школьница никогда не уходила из дома, учится хорошо, домоседка. Полицейские также положительно охарактеризовали семью девочки.