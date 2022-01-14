https://ria.ru/20220114/shatunov-1767853432.html
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню - РИА Новости, 14.01.2022
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:06
2022-01-14T16:06
2022-01-14T16:06
культура
ласковый май
новости культуры
музыка
юрий шатунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767849547_5:0:1164:652_1920x0_80_0_0_ef0158212626d1ae0291271cc718e0f8.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. Трек называется "Не спорь со мной". Слова написал Андрей Картавцев, а музыку — сам Шатунов. В ролике показано, как музыкант поет на фоне громадного экрана, на котором демонстрируются изображения неба, космоса и гор. В композиции говорится о любви и о том, что ее нужно сохранить, а не рушить отношения из-за глупости.Шатунов стал известен в в середине 1980-х. Он был солистом культовой группы "Ласковый май". С 1991-го музыкант выступает сольно.Фанаты от клипа и трека остались в восторге. "Получила нереальное эстетическое удовольствие от картинки, душевную наполненность от песни, все очень гармонично! Невероятно атмосферная работа! Тысячу раз браво!", "Супер! На одном дыхании... Лозунг этого года — "Не спорь со мной, а лучше поцелуй..." Браво! Юра, ты лучший! Спасибо за такую прекрасную работу! Наши обнимашки!", "Андрей и Юра, спасибо за такие музыкальные шедевры. Вы отличная команда, продолжайте дальше творить. Вы лучшие!" — комментируют пользователи.
https://ria.ru/20220110/klip-1767116995.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767849547_150:0:1019:652_1920x0_80_0_0_b97ba73337f8a92c1fea4b53562d9c0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ласковый май, новости культуры, музыка, юрий шатунов
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню "Не спорь со мной"
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил
в личном микроблоге.
Трек называется "Не спорь со мной". Слова написал Андрей Картавцев, а музыку — сам Шатунов.
В ролике показано, как музыкант поет на фоне громадного экрана, на котором демонстрируются изображения неба, космоса и гор. В композиции говорится о любви и о том, что ее нужно сохранить, а не рушить отношения из-за глупости.
"Не спорь со мной, а лучше поцелуй. Пусть мимо нас обиды пролетают. Любовью нашей больше не рискуй — она не любит, когда с ней играют", — поет исполнитель.
Шатунов стал известен в в середине 1980-х. Он был солистом культовой группы "Ласковый май". С 1991-го музыкант выступает сольно.
Фанаты от клипа и трека остались в восторге. "Получила нереальное эстетическое удовольствие от картинки, душевную наполненность от песни, все очень гармонично! Невероятно атмосферная работа! Тысячу раз браво!", "Супер! На одном дыхании... Лозунг этого года — "Не спорь со мной, а лучше поцелуй..." Браво! Юра, ты лучший! Спасибо за такую прекрасную работу! Наши обнимашки!", "Андрей и Юра, спасибо за такие музыкальные шедевры. Вы отличная команда, продолжайте дальше творить. Вы лучшие!" — комментируют пользователи.