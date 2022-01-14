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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/shatunov-1767853432.html
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню - РИА Новости, 14.01.2022
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:06
2022-01-14T16:06
культура
ласковый май
новости культуры
музыка
юрий шатунов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. Трек называется "Не спорь со мной". Слова написал Андрей Картавцев, а музыку — сам Шатунов. В ролике показано, как музыкант поет на фоне громадного экрана, на котором демонстрируются изображения неба, космоса и гор. В композиции говорится о любви и о том, что ее нужно сохранить, а не рушить отношения из-за глупости.Шатунов стал известен в в середине 1980-х. Он был солистом культовой группы "Ласковый май". С 1991-го музыкант выступает сольно.Фанаты от клипа и трека остались в восторге. "Получила нереальное эстетическое удовольствие от картинки, душевную наполненность от песни, все очень гармонично! Невероятно атмосферная работа! Тысячу раз браво!", "Супер! На одном дыхании... Лозунг этого года — "Не спорь со мной, а лучше поцелуй..." Браво! Юра, ты лучший! Спасибо за такую прекрасную работу! Наши обнимашки!", "Андрей и Юра, спасибо за такие музыкальные шедевры. Вы отличная команда, продолжайте дальше творить. Вы лучшие!" — комментируют пользователи.
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ласковый май, новости культуры, музыка, юрий шатунов
16:06 14.01.2022
 
Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню

Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню "Не спорь со мной"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге.
Трек называется "Не спорь со мной". Слова написал Андрей Картавцев, а музыку — сам Шатунов.
В ролике показано, как музыкант поет на фоне громадного экрана, на котором демонстрируются изображения неба, космоса и гор. В композиции говорится о любви и о том, что ее нужно сохранить, а не рушить отношения из-за глупости.
"Не спорь со мной, а лучше поцелуй. Пусть мимо нас обиды пролетают. Любовью нашей больше не рискуй — она не любит, когда с ней играют", — поет исполнитель.
Шатунов стал известен в в середине 1980-х. Он был солистом культовой группы "Ласковый май". С 1991-го музыкант выступает сольно.
Фанаты от клипа и трека остались в восторге. "Получила нереальное эстетическое удовольствие от картинки, душевную наполненность от песни, все очень гармонично! Невероятно атмосферная работа! Тысячу раз браво!", "Супер! На одном дыхании... Лозунг этого года — "Не спорь со мной, а лучше поцелуй..." Браво! Юра, ты лучший! Спасибо за такую прекрасную работу! Наши обнимашки!", "Андрей и Юра, спасибо за такие музыкальные шедевры. Вы отличная команда, продолжайте дальше творить. Вы лучшие!" — комментируют пользователи.
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КультураЛасковый майНовости культурыМузыкаЮрий Шатунов
 
 
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