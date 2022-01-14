https://ria.ru/20220114/shatunov-1767853432.html

Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню

Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню - РИА Новости, 14.01.2022

Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню

Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:06

2022-01-14T16:06

2022-01-14T16:06

культура

ласковый май

новости культуры

музыка

юрий шатунов

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Юрий Шатунов выпустил клип на новую песню. Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. Трек называется "Не спорь со мной". Слова написал Андрей Картавцев, а музыку — сам Шатунов. В ролике показано, как музыкант поет на фоне громадного экрана, на котором демонстрируются изображения неба, космоса и гор. В композиции говорится о любви и о том, что ее нужно сохранить, а не рушить отношения из-за глупости.Шатунов стал известен в в середине 1980-х. Он был солистом культовой группы "Ласковый май". С 1991-го музыкант выступает сольно.Фанаты от клипа и трека остались в восторге. "Получила нереальное эстетическое удовольствие от картинки, душевную наполненность от песни, все очень гармонично! Невероятно атмосферная работа! Тысячу раз браво!", "Супер! На одном дыхании... Лозунг этого года — "Не спорь со мной, а лучше поцелуй..." Браво! Юра, ты лучший! Спасибо за такую прекрасную работу! Наши обнимашки!", "Андрей и Юра, спасибо за такие музыкальные шедевры. Вы отличная команда, продолжайте дальше творить. Вы лучшие!" — комментируют пользователи.

https://ria.ru/20220110/klip-1767116995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ласковый май, новости культуры, музыка, юрий шатунов