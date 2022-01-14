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Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 14.01.2022
Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T00:13
2022-01-14T00:39
в мире
сша
европа
вашингтон
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он добавил, что американские власти будут на связи с Россией, планируя дальнейшие шаги, и сказал, что новые встречи назначены не были."Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров, серьезного, ощутимого прогресса по важным вопросам, вызывающим озабоченность у нас, в Европе и России, в атмосфере деэскалации. И мы готовы предпринять необходимые и должные шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров, для мощного ответа на любую неприкрытую агрессию, если таковая случится", — заявил Салливан.Реакцию Россию на завершившиеся встречи он назвал "противоречивой"."Различные спикеры на протяжении недели подавали оптимистические сигналы и также глубоко пессимистические сигналы. Вам следует спросить у них", — ответил он на соответствующий вопрос.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.В свою очередь Грушко отметил, что НАТО настроена на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. Он добавил, что переговоры были откровенными и прямыми, а также помогли выявить "большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам". Однако дипломат выразил беспокойство России из-за возвращения альянса к схемам времен холодной войны и предупредил, что попытки построить безопасность против и без Москвы обречены на провал, а если НАТО переходит к политике сдерживания, то Россия приступит к контрсдерживанию, но это не ее выбор.
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в мире, сша, европа, вашингтон, россия, джейк салливан
00:13 14.01.2022 (обновлено: 00:39 14.01.2022)
 
Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО

Советник Салливан: США будут в контакте с союзниками и Россией о шагах после переговоров

© AP Photo / Charles DharapakСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Обсуждения были откровенными и прямыми, они были полезными. Они дали нам и нашим союзникам пищу для размышлений, они дали России пищу для размышлений. Мы сейчас все обдумаем, проконсультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, как двигаться дальше", — сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он добавил, что американские власти будут на связи с Россией, планируя дальнейшие шаги, и сказал, что новые встречи назначены не были.
"Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров, серьезного, ощутимого прогресса по важным вопросам, вызывающим озабоченность у нас, в Европе и России, в атмосфере деэскалации. И мы готовы предпринять необходимые и должные шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров, для мощного ответа на любую неприкрытую агрессию, если таковая случится", — заявил Салливан.
Реакцию Россию на завершившиеся встречи он назвал "противоречивой".
"Различные спикеры на протяжении недели подавали оптимистические сигналы и также глубоко пессимистические сигналы. Вам следует спросить у них", — ответил он на соответствующий вопрос.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 08:00
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?

Переговоры с НАТО

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
В свою очередь Грушко отметил, что НАТО настроена на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. Он добавил, что переговоры были откровенными и прямыми, а также помогли выявить "большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам". Однако дипломат выразил беспокойство России из-за возвращения альянса к схемам времен холодной войны и предупредил, что попытки построить безопасность против и без Москвы обречены на провал, а если НАТО переходит к политике сдерживания, то Россия приступит к контрсдерживанию, но это не ее выбор.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАЕвропаВашингтонРоссияДжейк Салливан
 
 
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