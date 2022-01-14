https://ria.ru/20220114/sevastopol-1767778103.html
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин - РИА Новости, 14.01.2022
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин
Три человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Севастополе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:05
2022-01-14T09:05
2022-01-14T09:49
происшествия
севастополь
авто
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Севастополе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Севастополе на 262-м километре ФАД А-291 "Таврида" произошло ДТП с участием грузового и 13 легковых автомобилей, пострадали три человека (амбулаторно)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение не перекрывалось.В пресс-службе УМВД России по Севастополю РИА Новости сообщили, что причиной ДТП стала гололедица, а столкновение произошло в 7.30 мск на мосту через реку Бельбек - на трассе "Таврида" при подъезде к Севастополю со стороны Бахчисарая. По данным МВД, там произошло столкновение 13 автомобилей: одного "Камаза", двух фургонов "Газель" и 10 легковых автомобилей.
https://ria.ru/20220114/dtp-1767768519.html
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происшествия, севастополь, авто
09:05 14.01.2022 (обновлено: 09:49 14.01.2022)
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин, пострадали три человека