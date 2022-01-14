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В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин - РИА Новости, 14.01.2022
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин
Три человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Севастополе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:05
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происшествия
севастополь
авто
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Севастополе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Севастополе на 262-м километре ФАД А-291 "Таврида" произошло ДТП с участием грузового и 13 легковых автомобилей, пострадали три человека (амбулаторно)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение не перекрывалось.В пресс-службе УМВД России по Севастополю РИА Новости сообщили, что причиной ДТП стала гололедица, а столкновение произошло в 7.30 мск на мосту через реку Бельбек - на трассе "Таврида" при подъезде к Севастополю со стороны Бахчисарая. По данным МВД, там произошло столкновение 13 автомобилей: одного "Камаза", двух фургонов "Газель" и 10 легковых автомобилей.
https://ria.ru/20220114/dtp-1767768519.html
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происшествия, севастополь, авто
09:05 14.01.2022 (обновлено: 09:49 14.01.2022)
 
В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин

В Севастополе произошло ДТП с участием 14 машин, пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Севастополе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Севастополе на 262-м километре ФАД А-291 "Таврида" произошло ДТП с участием грузового и 13 легковых автомобилей, пострадали три человека (амбулаторно)", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
04:05
В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали два человека
Он добавил, что движение не перекрывалось.
В пресс-службе УМВД России по Севастополю РИА Новости сообщили, что причиной ДТП стала гололедица, а столкновение произошло в 7.30 мск на мосту через реку Бельбек - на трассе "Таврида" при подъезде к Севастополю со стороны Бахчисарая. По данным МВД, там произошло столкновение 13 автомобилей: одного "Камаза", двух фургонов "Газель" и 10 легковых автомобилей.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
08:46
Под Красноярском перекрыли участок федеральной трассы
 
ПроисшествияСевастопольАвто
 
 
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