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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/sertifikaty-1767923498.html
Голикова надеется, что сертификаты по антителам начнут выдавать в феврале
Голикова надеется, что сертификаты по антителам начнут выдавать в феврале - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова надеется, что сертификаты по антителам начнут выдавать в феврале
Изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:48
2022-01-14T21:08
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраля, заявила вице-премьер Татьяна ГоликоваРечь идет о россиянах, ранее получавших положительный результат теста на COVID-19, но не обращавшихся к врачу, а также о тех, кто перенес болезнь бессимптомно и не заметил этого, но имеет антитела."Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы и предполагаем, что изменения в постановление правительства и соответствующие приказы министерства здравоохранения и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля 2022 года", — сказала Голикова на брифинге.Как ранее отмечала вице-премьер, сертификат смогут получить те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Для этого последним необходимо сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.Та же процедура будет и в случае привитых зарубежными вакцинами: при наличии антител, выдадут сертификат на полгода.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
19:48 14.01.2022 (обновлено: 21:08 14.01.2022)
 
Голикова надеется, что сертификаты по антителам начнут выдавать в феврале

Голикова: изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраля

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник проводит забор крови
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
Речь идет о россиянах, ранее получавших положительный результат теста на COVID-19, но не обращавшихся к врачу, а также о тех, кто перенес болезнь бессимптомно и не заметил этого, но имеет антитела.
"Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы и предполагаем, что изменения в постановление правительства и соответствующие приказы министерства здравоохранения и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля 2022 года", — сказала Голикова на брифинге.
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Как ранее отмечала вице-премьер, сертификат смогут получить те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Для этого последним необходимо сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.
Та же процедура будет и в случае привитых зарубежными вакцинами: при наличии антител, выдадут сертификат на полгода.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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