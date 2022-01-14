https://ria.ru/20220114/sertifikat-1767918740.html
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода
Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:13
2022-01-14T19:13
2022-01-14T20:35
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев", — сказала она на брифинге по ситуации с COVID-19.Голикова добавила, что ведомства ведут работу с иностранными государствами по взаимному признанию препаратов для профилактики коронавируса.Как ранее отмечала вице-премьер, сертификат также могут получить привитые зарубежными вакцинами и те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Для этого последним необходимо сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767915117.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
19:13 14.01.2022 (обновлено: 20:35 14.01.2022)
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода
Голикова: иностранцы могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России
тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев", — сказала она на брифинге по ситуации с COVID-19.
Голикова добавила, что ведомства ведут работу с иностранными государствами по взаимному признанию препаратов для профилактики коронавируса.
Как ранее отмечала вице-премьер, сертификат также могут получить привитые зарубежными вакцинами и те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Для этого последним необходимо сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.