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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/sertifikat-1767918740.html
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода
Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:13
2022-01-14T20:35
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев", — сказала она на брифинге по ситуации с COVID-19.Голикова добавила, что ведомства ведут работу с иностранными государствами по взаимному признанию препаратов для профилактики коронавируса.Как ранее отмечала вице-премьер, сертификат также могут получить привитые зарубежными вакцинами и те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Для этого последним необходимо сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
19:13 14.01.2022 (обновлено: 20:35 14.01.2022)
 
Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода

Голикова: иностранцы могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев", — сказала она на брифинге по ситуации с COVID-19.
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Голикова добавила, что ведомства ведут работу с иностранными государствами по взаимному признанию препаратов для профилактики коронавируса.
Как ранее отмечала вице-премьер, сертификат также могут получить привитые зарубежными вакцинами и те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Для этого последним необходимо сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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