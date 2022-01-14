https://ria.ru/20220114/sertifikat-1767918740.html

Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода

Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода - РИА Новости, 14.01.2022

Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода

Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:13

2022-01-14T19:13

2022-01-14T20:35

распространение коронавируса

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев", — сказала она на брифинге по ситуации с COVID-19.Голикова добавила, что ведомства ведут работу с иностранными государствами по взаимному признанию препаратов для профилактики коронавируса.Как ранее отмечала вице-премьер, сертификат также могут получить привитые зарубежными вакцинами и те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Для этого последним необходимо сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767915117.html

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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм