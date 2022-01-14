https://ria.ru/20220114/serdtse-1767856951.html
Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США
Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США - РИА Новости, 14.01.2022
Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США
Технические возможности для пересадки сердца человеку от животного есть и в России, если результаты американских коллег, которые на днях провели подобную... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:11
2022-01-14T15:11
2022-01-14T15:19
в мире
сша
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_ffbc27074a404bf7f05eaef6f31b7ef2.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Технические возможности для пересадки сердца человеку от животного есть и в России, если результаты американских коллег, которые на днях провели подобную операцию, будут успешными, то технология получит шанс развиваться и широко использоваться, заявил РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили.Ранее издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи."Возможна, потому что в самой пересадке сердца человеку от животного нет ничего экстраординарного с технической точки зрения. Самое сложное в том, чтобы пересаженное сердце не отторгалось и работало. И революционный прорыв здесь в том, что ученые смогли отредактировать геном свиньи с целью предотвратить атаку иммунитета на чужеродный орган", - сказал Ревишвили, отвечая на вопрос возможна ли в России пересадка сердца человеку от животного.Он уточнил, что в России подобные вмешательства пока не планируются. В США была проведена экспериментальная операция по специальному разрешению Управления по контролю за продуктами и лекарствами очень тяжелому пациенту, который понимал, что других вариантов для его лечения нет. "Его заболевание исключало шанс на пересадку донорского человеческого сердца, а аритмия не позволяла, по мнению хирургов, выполнивших ксенотрансплантацию, имплантировать искусственное сердце - механическое устройство, поддерживающее жизнедеятельность организма", - отметил Ревишвили.В зависимости от результата операции станет понятно, можно ли эту технологию развивать и широко использовать, пока после нее прошло лишь несколько дней, пояснил он.Пока говорить о том, что в будущем подобные операции станут обычным делом, рано, подчеркнул Ревишвили. Однако, если эксперимент окажется успешным, то не исключено, что в будущем эта технология сможет внести свой вклад в решение проблемы дефицита донорских сердец, добавил специалист.
https://ria.ru/20220104/serdtse-1766524016.html
https://ria.ru/20220106/serdtse-1766694290.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_d986d4725c8027ba4401d4fd0b57143b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, здоровье - общество, россия
15:11 14.01.2022 (обновлено: 15:19 14.01.2022)
Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США
Кардиохирург Ревишвили: возможности для пересадки сердца человеку от животного есть
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости.
Технические возможности для пересадки сердца человеку от животного есть и в России
, если результаты американских коллег, которые на днях провели подобную операцию, будут успешными, то технология получит шанс развиваться и широко использоваться, заявил РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили.
Ранее издание New York Times
сообщило, что медики в США
впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи.
"Возможна, потому что в самой пересадке сердца человеку от животного нет ничего экстраординарного с технической точки зрения. Самое сложное в том, чтобы пересаженное сердце не отторгалось и работало. И революционный прорыв здесь в том, что ученые смогли отредактировать геном свиньи с целью предотвратить атаку иммунитета на чужеродный орган", - сказал Ревишвили, отвечая на вопрос возможна ли в России пересадка сердца человеку от животного.
Он уточнил, что в России подобные вмешательства пока не планируются. В США была проведена экспериментальная операция по специальному разрешению Управления по контролю за продуктами и лекарствами очень тяжелому пациенту, который понимал, что других вариантов для его лечения нет. "Его заболевание исключало шанс на пересадку донорского человеческого сердца, а аритмия не позволяла, по мнению хирургов, выполнивших ксенотрансплантацию, имплантировать искусственное сердце - механическое устройство, поддерживающее жизнедеятельность организма", - отметил Ревишвили.
В зависимости от результата операции станет понятно, можно ли эту технологию развивать и широко использовать, пока после нее прошло лишь несколько дней, пояснил он.
Пока говорить о том, что в будущем подобные операции станут обычным делом, рано, подчеркнул Ревишвили. Однако, если эксперимент окажется успешным, то не исключено, что в будущем эта технология сможет внести свой вклад в решение проблемы дефицита донорских сердец, добавил специалист.