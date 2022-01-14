https://ria.ru/20220114/serdtse-1767856951.html

Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США

Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США - РИА Новости, 14.01.2022

Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США

Технические возможности для пересадки сердца человеку от животного есть и в России, если результаты американских коллег, которые на днях провели подобную... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:11

2022-01-14T15:11

2022-01-14T15:19

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Технические возможности для пересадки сердца человеку от животного есть и в России, если результаты американских коллег, которые на днях провели подобную операцию, будут успешными, то технология получит шанс развиваться и широко использоваться, заявил РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили.Ранее издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи."Возможна, потому что в самой пересадке сердца человеку от животного нет ничего экстраординарного с технической точки зрения. Самое сложное в том, чтобы пересаженное сердце не отторгалось и работало. И революционный прорыв здесь в том, что ученые смогли отредактировать геном свиньи с целью предотвратить атаку иммунитета на чужеродный орган", - сказал Ревишвили, отвечая на вопрос возможна ли в России пересадка сердца человеку от животного.Он уточнил, что в России подобные вмешательства пока не планируются. В США была проведена экспериментальная операция по специальному разрешению Управления по контролю за продуктами и лекарствами очень тяжелому пациенту, который понимал, что других вариантов для его лечения нет. "Его заболевание исключало шанс на пересадку донорского человеческого сердца, а аритмия не позволяла, по мнению хирургов, выполнивших ксенотрансплантацию, имплантировать искусственное сердце - механическое устройство, поддерживающее жизнедеятельность организма", - отметил Ревишвили.В зависимости от результата операции станет понятно, можно ли эту технологию развивать и широко использовать, пока после нее прошло лишь несколько дней, пояснил он.Пока говорить о том, что в будущем подобные операции станут обычным делом, рано, подчеркнул Ревишвили. Однако, если эксперимент окажется успешным, то не исключено, что в будущем эта технология сможет внести свой вклад в решение проблемы дефицита донорских сердец, добавил специалист.

https://ria.ru/20220104/serdtse-1766524016.html

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в мире, сша, здоровье - общество, россия