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Первый зампред ЦБ Швецов покинет пост
Первый зампред ЦБ Швецов покинет пост - РИА Новости, 14.01.2022
Первый зампред ЦБ Швецов покинет пост
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинет свой пост 21 марта, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:01
2022-01-14T18:01
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
сергей швецов
россия
московская биржа
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинет свой пост 21 марта, говорится в сообщении регулятора."Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении."Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. И Сергей Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно", - приводятся в сообщении слова председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной."Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления - защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу. У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников", - добавила Набиуллина.Швецов работает в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах сделал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курирует в том числе развитие финансового рынка РФ, доступ к работе на рынке финансовых организаций, допуск и правила обращения на рынке финансовом инструментов, формирование и реализацию политики ЦБ РФ в области повышения финансовой грамотности и финансовой доступности, противодействие недобросовестным практикам поведения на финансовом рынке. Швецов также курирует работу Российской национальной перестраховочной компании, Московской биржи и ее дочерних структур.Банк России при Швецове стал мегарегулятором финансового рынка. В стране прошла перезагрузка рейтинговой индустрии, были сформированы институты саморегулирования. Активно развиваются фондовый рынок и рынок капитала.Швецов несколько раз делал резонансные заявления. Так, в сентябре прошлого года заявил, что российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение активной жизни. Он добавил, что у россиян сегодня есть много вариантов самостоятельного накопления: через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.
https://ria.ru/20220114/tsentrobank-1767890871.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, сергей швецов, россия, московская биржа
17:01 14.01.2022 (обновлено: 18:01 14.01.2022)
 
Первый зампред ЦБ Швецов покинет пост

Заместитель главы ЦБ Набиуллиной Швецов покинет свой пост с 21 марта

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинет свой пост 21 марта, говорится в сообщении регулятора.
"Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
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"Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. И Сергей Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно", - приводятся в сообщении слова председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
"Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления - защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу. У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников", - добавила Набиуллина.
Швецов работает в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах сделал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курирует в том числе развитие финансового рынка РФ, доступ к работе на рынке финансовых организаций, допуск и правила обращения на рынке финансовом инструментов, формирование и реализацию политики ЦБ РФ в области повышения финансовой грамотности и финансовой доступности, противодействие недобросовестным практикам поведения на финансовом рынке. Швецов также курирует работу Российской национальной перестраховочной компании, Московской биржи и ее дочерних структур.
Банк России при Швецове стал мегарегулятором финансового рынка. В стране прошла перезагрузка рейтинговой индустрии, были сформированы институты саморегулирования. Активно развиваются фондовый рынок и рынок капитала.
Швецов несколько раз делал резонансные заявления. Так, в сентябре прошлого года заявил, что российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение активной жизни. Он добавил, что у россиян сегодня есть много вариантов самостоятельного накопления: через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаСергей ШвецовРоссияМосковская биржа
 
 
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