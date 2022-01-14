Украина обречена. На сайтах ключевых министерств опубликовали угрозы гражданам

07:22 14.01.2022 (обновлено: 09:43 14.01.2022)
На сайтах нескольких украинских министерств разместили угрозы гражданам
Хакеры взломали сайты МИД, Минагрополитики и Минобразования Украины и разместили угрозы
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На сайтах Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины появились надписи с угрозами в адрес жителей страны.
"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", — написал в Twitter пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к гражданам на трех языках: украинском, русском и польском.
В тексте утверждается, что всю личную информацию украинцев загрузили в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.
"Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — сказано в публикациях.
Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году Украинской повстанческой армией этнических поляков, один из самых кровавых эпизодов польско-украинского конфликта. Жертвами стали до 60 тысяч человек. Варшава расценивает эти события как геноцид. Аналогичные эпизоды происходили в Галиции и Полесье. УПА* — вооруженное подразделение Организации украинских националистов* (ОУН*).
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.