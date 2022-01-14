https://ria.ru/20220114/sayty-1767772324.html

Украина обречена. На сайтах ключевых министерств опубликовали угрозы гражданам

На сайтах нескольких украинских министерств разместили угрозы гражданам - РИА Новости, 14.01.2022

Украина обречена. На сайтах ключевых министерств опубликовали угрозы гражданам

На сайтах Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины появились надписи с угрозами в адрес жителей страны. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T07:22

2022-01-14T07:22

2022-01-14T09:43

в мире

украина

мид украины

министерство аграрной политики и продовольствия украины

министерство образования и науки украины

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На сайтах Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины появились надписи с угрозами в адрес жителей страны."В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", — написал в Twitter пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к гражданам на трех языках: украинском, русском и польском.В тексте утверждается, что всю личную информацию украинцев загрузили в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году Украинской повстанческой армией этнических поляков, один из самых кровавых эпизодов польско-украинского конфликта. Жертвами стали до 60 тысяч человек. Варшава расценивает эти события как геноцид. Аналогичные эпизоды происходили в Галиции и Полесье. УПА* — вооруженное подразделение Организации украинских националистов* (ОУН*).*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мид украины, министерство аграрной политики и продовольствия украины, министерство образования и науки украины, кибербезопасность