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Украина обречена. На сайтах ключевых министерств опубликовали угрозы гражданам
На сайтах нескольких украинских министерств разместили угрозы гражданам - РИА Новости, 14.01.2022
Украина обречена. На сайтах ключевых министерств опубликовали угрозы гражданам
На сайтах Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины появились надписи с угрозами в адрес жителей страны. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T07:22
2022-01-14T09:43
в мире
украина
мид украины
министерство аграрной политики и продовольствия украины
министерство образования и науки украины
кибербезопасность
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На сайтах Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины появились надписи с угрозами в адрес жителей страны."В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", — написал в Twitter пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к гражданам на трех языках: украинском, русском и польском.В тексте утверждается, что всю личную информацию украинцев загрузили в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году Украинской повстанческой армией этнических поляков, один из самых кровавых эпизодов польско-украинского конфликта. Жертвами стали до 60 тысяч человек. Варшава расценивает эти события как геноцид. Аналогичные эпизоды происходили в Галиции и Полесье. УПА* — вооруженное подразделение Организации украинских националистов* (ОУН*).*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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в мире, украина, мид украины, министерство аграрной политики и продовольствия украины, министерство образования и науки украины, кибербезопасность
07:22 14.01.2022 (обновлено: 09:43 14.01.2022)
 
На сайтах нескольких украинских министерств разместили угрозы гражданам

Хакеры взломали сайты МИД, Минагрополитики и Минобразования Украины и разместили угрозы

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На сайтах Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины появились надписи с угрозами в адрес жителей страны.
"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", — написал в Twitter пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к гражданам на трех языках: украинском, русском и польском.
В тексте утверждается, что всю личную информацию украинцев загрузили в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

"Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — сказано в публикациях.

Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году Украинской повстанческой армией этнических поляков, один из самых кровавых эпизодов польско-украинского конфликта. Жертвами стали до 60 тысяч человек. Варшава расценивает эти события как геноцид. Аналогичные эпизоды происходили в Галиции и Полесье. УПА* — вооруженное подразделение Организации украинских националистов* (ОУН*).
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
 
В миреУкраинаМИД УкраиныМинистерство аграрной политики и продовольствия УкраиныМинистерство образования и науки УкраиныКибербезопасность
 
 
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