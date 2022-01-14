https://ria.ru/20220114/sayt-1767768691.html
"Бойтесь и ждите худшего": на сайте украинского министерства появилась пугающая информация
"Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям - РИА Новости, 14.01.2022
"Бойтесь и ждите худшего": на сайте украинского министерства появилась пугающая информация
Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к жителям страны на трех языках: украинском, русском и польском. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T04:14
2022-01-14T04:14
2022-01-14T08:00
в мире
украина
министерство образования и науки украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148786/72/1487867211_0:0:4169:2345_1920x0_80_0_0_2c58f5c36b0a6e0b88b35aee45b4c51e.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к жителям страны на трех языках: украинском, русском и польском.В тексте утверждается, что все личные данные украинцев оказались загружены в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148786/72/1487867211_0:0:3699:2774_1920x0_80_0_0_3fa864253cd5c7678c408fbcf70d226f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство образования и науки украины
04:14 14.01.2022 (обновлено: 08:00 14.01.2022)
"Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям
Хакеры взломали сайт Минобразования Украины и пригрозили гражданам уничтожением данных