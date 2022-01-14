https://ria.ru/20220114/sayt-1767768691.html

"Бойтесь и ждите худшего": на сайте украинского министерства появилась пугающая информация

"Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям - РИА Новости, 14.01.2022

"Бойтесь и ждите худшего": на сайте украинского министерства появилась пугающая информация

Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к жителям страны на трех языках: украинском, русском и польском. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T04:14

2022-01-14T04:14

2022-01-14T08:00

в мире

украина

министерство образования и науки украины

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к жителям страны на трех языках: украинском, русском и польском.В тексте утверждается, что все личные данные украинцев оказались загружены в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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в мире, украина, министерство образования и науки украины