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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220114/sapega-1767786854.html
Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд
Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд - РИА Новости, 14.01.2022
Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд
Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги, обвиняемой в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков, поступило в Гродненский... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:10
2022-01-14T10:20
протесты в белоруссии
софия сапега
в мире
белоруссия
россия
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги, обвиняемой в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков, поступило в Гродненский областной суд, дата рассмотрения еще не назначена, сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии."Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена", - цитирует пресс-службу Верховного суда агентство Белта.Сапега была задержана в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. Позже Сапега призналась, что является редактором канала, публиковавшего личные данные силовиков. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html
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софия сапега, в мире, белоруссия, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
10:10 14.01.2022 (обновлено: 10:20 14.01.2022)
 
Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд

Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в Гродненский областной суд в Белоруссии

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги, обвиняемой в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков, поступило в Гродненский областной суд, дата рассмотрения еще не назначена, сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии.
"Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена", - цитирует пресс-службу Верховного суда агентство Белта.
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 09:28
Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы
Сапега была задержана в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. Позже Сапега призналась, что является редактором канала, публиковавшего личные данные силовиков. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Гражданин России Егор Дудников, обвиняемый в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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Протесты в БелоруссииСофия СапегаВ миреБелоруссияРоссияРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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