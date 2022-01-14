10:10 14.01.2022 (обновлено: 10:20 14.01.2022)
Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд
Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в Гродненский областной суд в Белоруссии
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги, обвиняемой в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков, поступило в Гродненский областной суд, дата рассмотрения еще не назначена, сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии.
"Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена", - цитирует пресс-службу Верховного суда агентство Белта.
5 декабря 2021, 09:28Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы
Сапега была задержана в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. Позже Сапега призналась, что является редактором канала, публиковавшего личные данные силовиков. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
27 декабря 2021, 15:07Протесты в БелоруссииМинский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии