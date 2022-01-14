https://ria.ru/20220114/sapega-1767786854.html

Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд

Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд - РИА Новости, 14.01.2022

Уголовное дело против россиянки Сапеги поступило в белорусский суд

Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги, обвиняемой в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков, поступило в Гродненский... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:10

2022-01-14T10:10

2022-01-14T10:20

протесты в белоруссии

софия сапега

в мире

белоруссия

россия

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги, обвиняемой в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков, поступило в Гродненский областной суд, дата рассмотрения еще не назначена, сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии."Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена", - цитирует пресс-службу Верховного суда агентство Белта.Сапега была задержана в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. Позже Сапега призналась, что является редактором канала, публиковавшего личные данные силовиков. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html

https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

софия сапега, в мире, белоруссия, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta