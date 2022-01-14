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https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767921643.html
Европа откажется от санкций против России
WSJ: Европа откажется от жестких санкций против России в помощь США - РИА Новости, 14.01.2022
Европа откажется от санкций против России
Зависимость Европы от российского газа и нефти не позволит ей ввести серьезные санкции против Москвы в случае кризиса в отношениях с США. Об этом пишут... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:33
2022-01-14T19:33
экономика
сша
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Зависимость Европы от российского газа и нефти не позволит ей ввести серьезные санкции против Москвы в случае кризиса в отношениях с США. Об этом пишут колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев.Как напомнили обозреватели, Россия была главным поставщиком энергоносителей для континента еще со времен СССР. За последние несколько лет она смогла существенно нарастить долю в газовом рынке Европы и в прошлом году продала около 124 миллиардов кубометров сырья странам региона.По мнению журналистов американского издания, Брюссель станет еще более зависимым от Москвы после полного запуска новой магистрали до Германии — "Северного потока — 2".ЕС пытается диверсифицировать поставки из Средней Азии, Норвегии, Северной Африки и США, а также развивать возобновляемые источники энергии. Однако Европа не может себе позволить отказаться от российского газа, поскольку ей негде больше взять такие объемы топлива, заметили авторы. Экспортные терминалы в Соединенных Штатах в прошлом месяце работали на 99% мощности, они не компенсируют такой огромный дефицит, говорится в статье. Из-за существенной зависимости от Москвы Евросоюзу будет сложно вводить санкции против нее, если американо-российский кризис усугубится, подытожили обозреватели."Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.В Москве неоднократно призывали западных партнеров не политизировать реализацию этого проекта и подчеркивали, что он носит исключительно экономический характер.
https://ria.ru/20220108/gaz-1766972838.html
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экономика, сша, евросоюз, северный поток — 2, россия
19:33 14.01.2022
 
WSJ: Европа откажется от жестких санкций против России в помощь США

WSJ: Европа не станет вводить жесткие санкции против России в помощь США

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Зависимость Европы от российского газа и нефти не позволит ей ввести серьезные санкции против Москвы в случае кризиса в отношениях с США. Об этом пишут колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев.
Как напомнили обозреватели, Россия была главным поставщиком энергоносителей для континента еще со времен СССР. За последние несколько лет она смогла существенно нарастить долю в газовом рынке Европы и в прошлом году продала около 124 миллиардов кубометров сырья странам региона.
Строительство газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 16:28
Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2"
По мнению журналистов американского издания, Брюссель станет еще более зависимым от Москвы после полного запуска новой магистрали до Германии — "Северного потока — 2".
ЕС пытается диверсифицировать поставки из Средней Азии, Норвегии, Северной Африки и США, а также развивать возобновляемые источники энергии. Однако Европа не может себе позволить отказаться от российского газа, поскольку ей негде больше взять такие объемы топлива, заметили авторы. Экспортные терминалы в Соединенных Штатах в прошлом месяце работали на 99% мощности, они не компенсируют такой огромный дефицит, говорится в статье. Из-за существенной зависимости от Москвы Евросоюзу будет сложно вводить санкции против нее, если американо-российский кризис усугубится, подытожили обозреватели.
"Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.
В Москве неоднократно призывали западных партнеров не политизировать реализацию этого проекта и подчеркивали, что он носит исключительно экономический характер.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
17:34
Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова
 
ЭкономикаСШАЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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